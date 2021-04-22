"طيران الإمارات" تستأنف تسيير رحلاتها إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تستأنف خدمة مكسيكو سيتي عبر برشلونة بأربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 2 يوليو 2021.

وتعيد الناقلة مع إطلاق هذه الخدمة مرة أخرى وصل المكسيك مع شبكة خطوطها عبر دبي، كما تساهم في تعزيز حركة التجارة والسياحة مع تزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمزيد من الخيارات للسفر براحة وسلاسة.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها إلى المكسيك بطائرات البوينج 777-200LR بتقسيم الدرجتين، التي توفر 38 مقعداً في درجة رجال الأعمال بتوزيع 2-2-2، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة "ئي كيه 255" مطار دبي الدولي في الساعة 3:25 فجراً وتصل إلى برشلونة في الساعة 8:35 صباحاً، ثم تغادرها في الساعة 10:50 صباحاً لتصل إلى مكسيكو سيتي في الساعة 4:05 عصراً.

أما رحلة العودة "ئي كيه 256"، فتقلع من مكسيكو سيتي في الساعة 7:40 مساءً وتصل إلى برشلونة في الساعة 1:35 من بعد ظهر اليوم التالي، ثم تغادر برشلونة في الساعة 3:30 عصراً لتهبط في دبي في الساعة 00:15، بالتوقيت المحلي.

وسوف تخدم رحلة طيران الإمارات بين دبي وبرشلونة والمكسيك العملاء في المكسيك وتوفر لهم مواصلة سفرهم بسهولة إلى العديد من الوجهات في أوروبا والهند وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط عبر دبي أو برشلونة.

وتدعم الرحلة وصول الصادرات المكسيكية إلى مزيد من الأسواق العالمية، مثل الأفوكادو والتوت والمانغو، وقطع غيار السيارات والإمدادات الطبية. وتشغل "الإمارات للشحن الجوي" خدمة من وإلى مكسيكو سيتي منذ عام 2014، حيث تحتفل هذا العام بمرور سبع سنوات على إطلاق هذه الخدمة.

وواصلت الإمارات للشحن الجوي، خلال جائحة كوفيد-19، خدمة مكسيكو سيتي بطائرات مخصصة للشحن فقط وطائرات الشحن والركاب، حيث نقلت معدات الوقاية الشخصية ولقاحات كوفيد-19 واستمرت في دعم الصادرات المكسيكية.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عملياتها تدريجياً عبر شبكتها. وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

ويمكن للمسافرين مع طيران الإمارات من دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم التخطيط لسفرهم بسهولة وراحة حيث تواصل المكسيك استقبال السياح والزوار من دون قيود.

وتعد المكسيك وجهة شهيرة للمسافرين من جميع دول العالم بغرض ممارسة الأعمال والترفيه، ولا سيما من دولة الإمارات وإسبانيا وباكستان وسنغافورة ومصر ولبنان. كما أن المكسيك أيضاً موطن لمجتمعات شرق أوسطية مهاجرة يمكنها الاستفادة من استئناف الخدمة

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