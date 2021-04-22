«موديز» تُثَبِّت التصنيف الائتماني لـ «فيستا غلوبال» مع نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثَبَّتَت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» تصنيفها الائتماني لشركة «فيستا غلوبال هولدينغز ليمتد» العائلية المتخصصة في خدمات الطيران الخاص عند الدرجة «B3»، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب التقرير الذي أصدرته «موديز» اليوم متضمناً أحدث تصنيفاتها الائتمانية للشركة، فإن هذا التصنيف يعكس ما تتمتع به الشركة من مركز قوي في سوق الطيران الخاص المُؤسّسي، إيرادات كبيرة متولدة من قاعدة عملاء متنوعة، ومعدلات استخدام عالية تُمَكنها من تزويد عملائها بحلول للطيران التجاري تتسم بالكفاءة للكُلفة.

ويقع مقر «فيستا غلوبال» الرئيسي في دبي وتوفر حلول الطيران التجاري الخاص للشركات وللأفراد فائقي الثراء.

وأضاف التقرير أن التحديث يعكس أيضاً توقعات «موديز» بأن يواصل التعافي في أنشطة الطيران التجاري تمكين «فيستا غلوبال» من خفض نسبة مديونيتها إلى ما دون سبعة أضعاف الدين / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بحلول نهاية العام الجاري، ومن تحسين هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى نسبة مئوية مكونة من خانتين في غضون الفترة الني تتراوح بين الــ 15 إلى الــ 20 شهراً المقبلة، ومن توليد تدفقات نقدية حرة كافية للوفاء بالمواعيد المُحددة لإطفاء الديون المتعلقة بتمويل الطائرات.

وذكر التقرير أن التصنيف مدعوم بنجاح «فيستا غلوبال» في طرح سندات ممتازة غير مُؤمَنة بقيمة 150 مليون دولار ويُستحق سدادها في عام 2024، وذلك لغرض استخدام عائدات هذه السندات في إعادة سداد الديون المتعلقة بتمويل الطائرات، ومن ثَم توسيع نطاق تواريخ استحقاق السداد المُتاحة للشركة وتعزيز قوة هيكلها الرأسمالي.

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