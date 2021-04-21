دبي لصناعات الطيران تقدم طلبية لشراء 15 «بوينج 737 ماكس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دبي لصناعات الطيران أمس أنها أبرمت اتفاقية لشراء 14 طائرة بوينج 737 ماكس 8 وخيار واحد من بوينج. وتقدر قيمة الطلبية بحوالي 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: سعداء بتعزيز علاقتنا القوية بالفعل مع بوينج، حيث إننا نمتلك وندير 162 طائرة بوينج بما في ذلك الطلبية هذه. وفي حين أن هناك عدداً متزايداً من شركات الطيران التي بدأت تعيد تشغيل طائرات ماكس، نحن واثقون من نجاح هذه الطائرات تزامناً مع تسجيل قطاع السفر الجوي المحلي والإقليمي علامات قوية على الانتعاش.

وقال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في بوينج: «لعبت دبي لصناعات الطيران دوراً أساسياً في دعم عملائها ليتمكنوا من تحقيق أهداف التشغيل والأداء البيئي الأمثل لطائرات 737-8، ويسرنا أنهم عادوا ليضيفوا المزيد من طائرات 737 إلى خطط نموهم، لتكون الطائرات الأساسية في مسيرة تعافي حركة الركاب في رحلات الطيران التجاري».



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