«سويس- بلهوتيل إنترناشيونال» يشارك في معرض سوق السفر العربي 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلن «سويس- بلهوتيل إنترناشيونال» عن مشاركته في سوق السفر العربي (ATM)، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 16 إلى 19 مايو 2021، وسيكون أيضاً حاضراً في سوق السفر العربي الافتراضي في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021.

وتعليقاً على المشاركة، قال جافين إم فول، رئيس مجلس إدارة «سويس- بلهوتيل إنترناشيونال»: على الرغم من أن الأزمة لم تنته بعد، فإن سوق السفر العربي بدبي يعد وسيلة رائعة للتحضير لاستعادة قطاع الضيافة.

تركز استراتيجية أعمالنا في «سويس- بلهوتيل إنترناشيونال» على التعافي المسؤول مع تقديم قيمة للجميع. نتطلع إلى مستقبل ديناميكي من خلال السعي الحثيث وراء الفرص الجديدة، وتعزيز وجودنا في الأسواق الحالية. في هذه المناسبة، نود أن نشكر مالكينا وضيوفنا وشركاءنا على دعمهم المستمر وثقتهم.

لوران أ. فوافنيل، نائب الرئيس الأول - العمليات والتنمية، أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند ؛ صرح نائب الرئيس الأول- الموارد البشرية للمجموعة وتنمية المواهب، «سويس- بلهوتيل إنترناشيونال» أن «سوق السفر العربي بدبي هو أول حدث مباشر رئيسي في صناعة السفر والسياحة، منذ 18 شهراً، ويسعدنا إعادة الاتصال ومشاركة أحدث التطورات لدينا مع صناعتنا.

من الأهمية بمكان بالنسبة لنا جميعاً أن نتحد مجدداً في جهود التعافي العالمي لقطاع السفر والسياحة، وتتولى دبي القيادة مرة أخرى في هذا الاتجاه».

وأضاف لوران: لدينا فندقان جديدان سيتم افتتاحهما في دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2021 «سويس-بلهوتيل اند سويتس الجفير وجراند سويس-بلهوتيل واترفرونت سيف»، والتي ستجعل الحياة أيضاً ولأول مرة لدينا راقية من فئة الخمس نجوم العلامة التجارية «جراند سويس-بلهوتيل» في الشرق الأوسط، وسوق السفر العربي بدبي هي المنصة المثالية لنا لإطلاق هذه الأجهزة.

بالإضافة إلى ذلك، بينما نتغلب على تحديات السوق، لدينا العديد من المبادرات المثيرة الأخرى لمشاركتها مع شبكتنا، والتي تهدف إلى تلبية متطلبات الضيوف المتطورة، من خلال تجارب مبتكرة ومحسّنة في بيئة آمنة.

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