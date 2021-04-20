الاتحاد للطيران تفعل جواز السفر الصحي "أياتا ترافل باس" على رحلاتها من أبوظبي إلى أمريكا الشمالية

المصدر: وام

أعلنت الاتحاد للطيران عن بدء العمل عبر جواز السفر الصحي "أياتا ترافل باس" على رحلاتها المتجهة من أبوظبي إلى أمريكا الشمالية.

ويحظى المسافرون على متن رحلات الاتحاد للطيران من أبوظبي إلى شيكاغو ونيويورك وواشنطن وتورونتو ابتداءً من اليوم وحتى 16 مايو باختبار تطبيق ترافل باس جواز السفر الصحي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" والذي يتيح لهم مزيدًا من السهولة والوضوح أثناء إدارة بياناتهم لسفر صحي وآمن.

وقال محمد عبدالله البلوكي الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية والتجارية في مجموعة الاتحاد للطيران إنه مع التغييرات المتواصلة على المتطلبات الصحية لسفر آمن، ترى الاتحاد أن جواز السفر الصحي الرقمي، يعتبر حلاً مناسبًا يساعد في توفير مزيد من الوضوح للمسافرين فيما يخص متطلبات السفر ويسهل عليهم اتباع الإجراءات اللازمة.

وأضاف البلوكي أن تعاون الاتحاد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي يأتي بهدف توحيد الجهود والعمل معا على تبسيط النهج العالمي الموحّد لجواز السفر الصحي بحيث يصبح السفر أكثر سهولة وسرعة، مع اتخاذ الحكومات قرارا بخصوص اللوائح والتوجيهات الضرورية لعبور أي وجهة من وجهات السفر.

بدوره قال نك كارين، نائب أول الرئيس لشؤون المطار والمسافرين والشحن والأمن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي إن مشاركة الاتحاد للطيران باختبار "أياتا ترافل باس" ستساعد في تعزيز الثقة بتطبيقات الصحة الرقمية وقدرتها على إنعاش السفر الجوي بكل أمان وراحة بال وسهولة.

وأضاف أن التطبيق سيوفر للمسافرين منصة موحدة لمساعدتهم على الامتثال مع مختلف قوانين وقواعد السفر الجديدة فور صدورها وعلى صعيد الحكومات، فإنه سيسهم في ضمان استكمال كافة بيانات المسافر والتأكد من صحة الوثائق المقدمة.

ويتيح جواز السفر الصحي "أياتا ترافل باس" لمسافري الاتحاد إمكانية الحصول على "جواز رقمي" يستلمون عبره نتائج فحوصات كوفيد-19 ويتأكدون من أهليتهم للمضي في رحلتهم.

كما يمكن للمسافرين الراغبين بالمشاركة في الاختبار التجريبي، تنزيل تطبيق "IATA Travel Pass" عبر أبل ستور وحجز موعد مع أحد مراكز الفحص المعتمدة - LifeDiagnostics أو مختبرات BioGenix في أبوظبي.

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