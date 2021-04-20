أولى رحلات «ويز إير أبوظبي» تصل إلى تل أبيب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، عن وصول أولى رحلاتها إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان الشركة عن تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب.

وستشغل «ويز إير أبوظبي» ثلاث رحلات أسبوعية في شهر أبريل، إلى أن تصبح رحلة يومية في شهر مايو المقبل، لتوفر بذلك للمسافرين من إسرائيل فرصة زيارة أبوظبي واستكشاف مختلف إمارات الدولة وبأسعار تنافسية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي جرى فيه الإعلان عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي.

ويمكن حجز التذاكر مباشرةً من خلال الموقع الإلكتروني wizzair.com أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها.

وأسست شركة «ويز إير أبوظبي» بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ) التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرقي أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 137 طائرة من طراز A320 وA321، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران من خلال خدمات متميزة وبأسعار منخفضة للغاية، ما جعلها الخيار المفضل لـ40 مليون مسافر في العام المالي الماضي الذي انتهى في 31 مارس 2020.

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