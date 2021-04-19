مجموعة حياة للفنادق تعلن إعادة افتتاح قصر أوتيل دو باليه في بياريتز

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عن إعادة افتتاح أوتيل دو باليه في مدينة بياريتز، وهو فندق تابع لمجموعة أنباوند كوليكشن باي حياة التي تضمّ فنادق تاريخية عريقة ومنتجعات فريدة تجدد الصفاء الداخلي. وكانت عملية ترميم وتجديد واسعة قد طالت القصر بغرفه الـ 86 وأجنحته الـ 56 بغية الحفاظ على هندسته المعمارية الأصيلة وهويته العريقة التي تعكس ماضيه الراسخ في التاريخ الفرنسي.

ويعدّ أوتيل دو باليه في بياريتز الفندق الوحيد على ساحل المحيط الأطلسي الفرنسي الحائز على لقب "القصر الفرنسي" (Palaces de France)، وهو تصنيف مرموق يتم تقليده للفنادق الفاخرة في فرنسا. وكان نابليون الثالث قد شيّد الفندق المهيب لزوجته أوجيني دي مونتيجو في العام 1854. وقد أطلقت حياة عملية الترميم في الفندق لتجديد رونقه الأصيل غير التقليدي، وتحديث عناصر معينة تضمن راحة النزيل بالدرجة الأولى من دون المس بهوية الفندق وعراقته التاريخية، وذلك من خلال فرش الأثاث الفريد وتعليق اللوحات والمنسوجات النادرة والراقية التي تعكس تاريخه.

وقال أليساندرو كريستا، المدير العام لفندق أوتيل دو باليه العريق: "يسرّنا أن نرحب بالضيوف في أوتيل دو باليه الفريد في بياريتز. يقدّم فندقنا للضيوف تجربة استثنائية أصيلة ، سواء كانوا يرغبون في تجربة الإقامة في قصر عريق تاريخي، أو ببساطة لاحتساء مشروب في ركن مشروبات نابليون الثالث، أو حتى تناول الغداء مع العائلة في مطعم لا روتوند الفاخر. وأثناء عملية التجديد، وضعنا على رأس أولوياتنا الحفاظ على التراث الغني والهوية الفريدة للقصر وذلك لجعله الوجهة المثالية للإقامة في مدينة بياريتز ومنطقة الباسك. ولا يسعنا الانتظار لاستقبال ضيوفنا لمشاركتهم لحظاتهم التي لا تنسى من خلال التجارب المخصصة التي تلهم مخيّلتهم".

يضم الفندق 86 غرفة و56 جناحًا مصمًما بأناقة ليعكس أجواء الإمبراطورية الثانية والهندسة المعمارية الأصيلة، وتتراوح مساحاتها من 301 إلى 1,076 قدمًا مربعًا. وتتميز غرف الضيوف في الطابق العلوي بأجوائها البحرية الساحرة التي تتجلى بالتصميمات البحرية التي تعود بالضيوف إلى زمن السفن ذات النوافذ والفتحات المستديرة.

بإمكان الضيوف الاستمتاع بإبداعات الطهي المحلية الباسكية في مطعم لا روتوند، حيث يقدم الشيف التنفيذي أوريلين لارجو وفريقه أطباقًا إبداعية للضيوف الذين يتطلعون إلى تجربة تناول طعام فاخرة. أما هواة الاسترخاء والراحة، فيمكنهم التوجّه إلى ركن مشروبات نابليون الثالث وتجربة قائمته التي تضم أفخر أنواع المشروبات وسط أجواء ودودة وعصرية.



تجارب الاستجمام

بمساحة تبلغ 32,291 قدمًا مربعًا موزعة على أربعة طوابق، يعدّ إمبيريال سبا الملاذ الهادئ المثالي للاستجمام والاستمتاع بالمياه العذبة للمسبح الداخلي والجاكوزي والحمام التقليدي والساونا. في الخارج، يطلّ المسبح الواسع المليئ بمياه البحر على المحيط، في حين تدعو الكبائن الخشبية الضيوف للتنعم بلحظة من الخصوصية. وتشتمل كبائن المسبح على كراسي استلقاء للتشمس ومناشف ومسبح وهي تتيح الوصول إلى الشاطئ وغرفة تغيير الملابس الخاصة ومرافق الصحة والعافية مع تقديم خدمة واي فاي مجانية. كذلك، يقدم مضيفو المسبح المتفانون الرعاية لكل ضيف من خلال تأمين وسائل الراحة اللازمة أو تقديم الغداء بجانب المسبح.

ينضم أوتيل دو باليه إلى أوتيل دو لوفر في باريس وأوتيل مارتينيز في كان، وتشكّل جميعها فنادق أنباوند كوليكشن باي حياة في فرنسا. أنباوند كوليكشن باي حياة هي مجموعة من الفنادق المستقلّة والفريدة التي تلبي احتياجات الضيوف الباحثين عن تجربة إقامة عصرية واستثنائية عند سفرهم. وسيكون أوتيل دو باليه الفندق الثامن في محفظة أنباوند كوليكشن باي حياة في أوروبا، والتي تشمل: ذا ويليم في داسلدورف، أوتيل صوفيا في برشلونة، فندق ريزن في ستوكهولم، فندق باريزي أودفار في بودابست، فندق جريت سكوتلاند يارد في لندن، أوتيل دو لوفر في باريس، وأوتيل مارتينيز في كان.

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