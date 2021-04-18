طرابزون وبودروم وجهات موسمية جديدة لـ "فلاي دبي" خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

أضافت فلاي دبي وجهتين صيفيتين جديدتين للمسافرين من دبي وعبر المنطقة. وستطلق الشركة التي تشغل رحلات الى مطار صبيحة كوكجن الدولي في تركيا، رحلات ايضا الى مطار ميلاس بودروم (BJV) ومطار طرابزون ( (TZX).

ستشغل الناقلة الرحلات إلى بودروم ، البوابة الرئيسية للريفيرا التركية ، بوتيرة رحلتين في الأسبوع من 4 يونيو حتى 1 سبتمبر، فيما ستعمل رحلات طرابزون، المدينة الشهيرة على ساحل البحر الأسود في شمال شرق تركيا، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية من 13 مايو حتى 1 سبتمبر.

وتعليقًا على هذا الاعلان قال جيهون ايفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "ندرك أنه ومنذ بدءالجائحة لم يكن من الممكن لعملائنا السفر بالقدر الذي يرغبون فيه. ستوفر إضافة بودروم وطرابزون إلى جدولنا الموسمي مزيدًا من الخيارات للسفر هذا الصيف. لقد طورنا شبكتنا بشكل مضطرد إلى أكثر من 75 وجهة وسنواصل إطلاق رحلات إلى المزيد من الوجهات في المنطقة مع تخفيف القيود على السفر".

وسيشهد هذا الصيف نمو عدد الوجهات على شبكة فلاي دبي إلى 78 محطة. يشمل ذلك سبع وجهات في روسيا بالإضافة إلى رحلات إلى عدد من الوجهات الشهيرة مثل باكو وبوخارست وكولومبو وجزر المالديف ومينسك وتبليسي وتل أبيب وتيرانا وزنجبار.

ستكون رحلات طرابزن وبودروم ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من طيران الإمارات وشبكة فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد -19 لمنح المسافرين قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر .

يتعين على المسافرين التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ اياتا " IATA Travel Centre " طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

يمكن حجز الرحلات من موقع فلاي دبي الإلكتروني أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي على الرقم 971600544445 أو متاجر فلاي دبي أو عبر شركائها في السفر.

تفاصيل الرحلات

بودروم: ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار ميلاس بودروم (BJV) أيام الثلاثاء والجمعة من 4 يونيو إلى 1 سبتمبر.

طرابزون: ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار طرابزون (TZX) أيام الأربعاء والخميس والسبت من 13 مايو إلى 1 سبتمبر.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى طرابزون/بودروم من 6000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1600 درهم.

تبدأ أسعار تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا من طرابزون/بودروم إلى دبي من 1600 دولارًا وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 290 دولارًا.

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