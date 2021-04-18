الإمارات تستحوذ على أكبر مسارين للسعة المقعدية للطيران عالمياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن دولة الإمارات استحوذت على اثنين من أكبر مسارات الطيران من حيث السعة المقعدية حول العالم، مع دولتي الهند وباكستان.

وأظهر التقرير الشهري للمؤسسة الصادر أمس وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن مسار الطيران بين الإمارات والهند، سجل نمواً بنسبة 4.2 % على أساس شهري في أبريل الجاري مقارنة مع الشهر السابق عليه بدعم من الطلب على السفر من الهند إلى الإمارات. وحافظ مسار الإمارات - الهند على المرتبة الثانية عالمياً كأكثر المسارات في السعة المقعدية للشهر الرابع على التوالي مرتفعاً من مليون و177 ألفاً و333 مقعداً الشهر الماضي إلى نحو مليون و239 ألفاً و864 مقعداً في أبريل الماضي، بعد مسار الطيران بين أمريكا والمكسيك والذي سجّل قرابة 3 ملايين مقعد. وبحسب التقرير الذي يقيس السعة المقعدية ورحلات الطيران، حلّ مسار الطيران بين الإمارات وباكستان الثامن عالمياً بنحو 444 ألفاً و973 مقعداً مقارنة مع 483 ألفاً و142 مقعداً في الشهر الماضي.

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