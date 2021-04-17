«طيران الإمارات» العلامة الإقليمية الوحيدة على قائمة السمعة العالمية

المصدر: دبي - سيد صالح

احتفظت «طيران الإمارات» للعام الخامس على التوالي بمكانها ضمن أفضل 100 علامة تجارية من حيث السمعة على مستوى العالم لعام 2021، كما احتفظت الناقلة وللعام الخامس على التوالي أيضاً بكونها الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمة.



وصنفت الناقلة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ 69 عالمياً على قائمة «2021 جلوبال ريبتراك 100»، التي صدرت عن «ذا ريبتراك كومباني»، والتي كانت تعرف في السابق باسم «ريبيوتيشن إنستيتيوت»، وهي رائدة عالمية في تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالسمعة، سواء كانت سمعة الدول، المدن، الشركات، العلامات التجارية، ومختلف الكيانات السياسية والاقتصادية.

وتصدر هذه القائمة سنوياً عن «ذا ريبتراك كومباني» من مقرها الرئيسي في مدينة بوسطن بولاية «ماساتسويتش» الأمريكية، لرصد أفضل 100 علامة تجارية من حيث السمعة على مستوى العالم.



وتفوقت «طيران الإمارات» هذا العام على علامات تجارية عالمية مرموقة، ومنها شركة «أمازون» الأمريكية الشهيرة للتسوق الإلكتروني، والتي جاء ترتيبها الــ 92 على القائمة، «ديل» الأمريكية لصناعة الحواسب، والتي جاءت في المركز الــ 72، «نستله» الــ 85، «هيلتون» الــ 86، و«إيرباص» التي تذيلت القائمة.

واحتفظت مجموعة «ليجو» الدنماركية المتخصصة في ألعاب الأطفال بالمركز الثاني على قائمة السمعة للعام الثاني على التوالي، فيما نالت شركة «رولكس» السويسرية الشهيرة المتخصصة في إنتاج الساعات الفاخرة، بينما كان المركز الثالث من نصيب «فيراري».

وجاءت «بوش» الألمانية للمنتجات الهندسية والتقنية، «هارلي ديفيدسون» الأمريكية للدراجات النارية، «كانون» اليابانية لأجهزة التصوير، «أديداس» الألمانية للملابس الرياضية، «ذا والت ديزني كومباني»، «سوني» و«مايكروسوفت»، في المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.



تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز