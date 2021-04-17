فنادق دبي تطلق باقة من عروض الإقامة الفندقية والإفطار والسحور

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن إطلاق العديد من الفنادق في الإمارة لباقات ترفيهية مختارة من خلال باقة من العروض الفندقية، وخيارات المأكولات والمشروبات التي تقدمها المدينة لسكانها وزوارها خلال شهر رمضان المبارك وسط أجواء رمضانية وتجارب مميزة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لضمان صحة سلامة النزلاء وأطقم العمل في المنشآت.

ويعد شهر رمضان الوقت المثالي من العام للابتعاد عن صخب الحياة اليومية، والاستمتاع بلحظات لا تُنسى مع العائلة في بوفيهات الإفطار والسحور المتنوعة خلال الشهر الكريم.

وتشمل تجربة رمضان تناول الطعام الشهي الذي يتنوع بين المأكولات الشرقية والعالمية عند غروب الشمس أو في الساعات الأولى من الصباح قبل بدء الصيام. ويشكل الشهر الفضيل فرصة لسكان دبي الصائمين وغير الصائمين للاستمتاع بالأجواء المتميزة والتجارب المتنوعة.

المأكولات الرمضانية

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاختيار من بين 75 تجربة إفطار تشمل مأكولات رمضانية متنوعة بأسعار مختلفة، وذلك من خلال مجموعات إفطار رمضان في دبي التي تقدم بالتعاون مع زوماتو. كما يمكنهم اختيار أحد اقتراحات وجبات الإفطار التي ينبغي تجربتها بما في ذلك تشكيلة من الوجبات الاقتصادية والمميزة والمناسبة للعائلات في المطاعم والمقاهي والفنادق المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. ويشمل ذلك المطعم الهندي مومباي آند كو، ومطعم الماشوّه الإماراتي، ومطعم ومقهى البيت الشامي للمأكولات العربية، بالإضافة إلى المطاعم العالمية مثل شيكاغو ميتباكرز، والمطاعم العائلية مثل إيتالي في دبي فستيفال سيتي، والمطاعم المحلية مثل بوكا وغيرها الكثير. كما تشمل الاقتراحات أيضاً تجارب طعام فريدة من نوعها بما في ذلك الإفطار على جبال الحجر في فندق جيه إيه حصن حتا، بالإضافة إلى حفل شواء بدوي تقليدي في جيه إيه ذا ريزورت.

ويمكن لمحبي الأكل والطعام الذين يبحثون عن أطباق فاخرة، الاختيار من بين إفطار خاص في مطعم كويا بفندق فور سيزونز والمتخصص في مأكولات أمريكا اللاتينية، وإفطار إنديان فيوجن بمطعم ماستي الهندي في لا مير، وكذلك المأكولات البرتغالية في مطعم تاسكا للشيف خوسيه أفيلز في فندق مندرين أورينتال جميرا، وأيضاً المطبخ الصيني في مطعم هوتونج في مركز دبي المالي العالمي، والمأكولات التركية في مطعم بابا بفندق ذا وستن دبي الميناء السياحي، وغيرها الكثير.

عروض للأطفال

ومن جهته يقدم فندق كراون بلازا دبي على شارع الشيخ زايد أفضل أطباق الإفطار من المطبخ الإماراتي، ومطبخ منطقة البحر الأبيض المتوسط، وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى المأكولات العالمية والحلويات التقليدية. حيث يبلغ سعر الإفطار 169 درهماً للفرد، مع تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة للأطفال تحت عمر 12 سنة، بينما يُقدم الطعام مجاناً للأطفال دون 6 سنوات. فيما يقدم شوجار فاكتوري تجربة إفطار عائلية غير تقليدية، حيث يمكن للأطفال حتى عمر 10 سنوات تناول الطعام مجاناً مع كل شخص بالغ.

وسيقدم فندق إدج كريك سايد إفطاراً تقليدياً في أجواء ترحيبية دافئة. حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالبوفيه تحت أضواء النجوم في FETA Terrace عند غروب الشمس وحتى منتصف الليل خلال أيام الأسبوع، ومن غروب الشمس وحتى 1 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويبلغ سعر الإفطار 95 درهماً للفرد و45 درهماً للأطفال بين 6 سنوات و12 سنة، بينما يقدم مجاناً للأطفال دون 6 سنوات.

المأكولات والإقامة

يدعو فندق بالازو فيرساتشي دبي الشهير العائلات والأزواج للاستمتاع بتجربة رائعة للإقامة الفندقية في رمضان، حيث تبدأ أسعار الغرف من 900 درهم في الليلة الواحدة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من تجارب تناول الطعام مع تخفيضات تبلغ 20 بالمئة على المأكولات والمشروبات طوال فترة إقامتهم. وسيقدم مطعم جياردينو تشكيلة واسعة من الأطباق الشرق أوسطية والعالمية على الإفطار، مع محطات للطهي الحي تقدم الكباب واللحوم المشوية، إلى جانب العصائر الطازجة والسلطات والحلويات الشهية. وسيقدم مطعم Enigma إفطاراً على الطراز العائلي، حيث يدعو ضيوفه إلى الاستمتاع بقائمة طعام متميزة تشمل طبق «sabzi khordan» المليء بالخضروات الطازجة والجبن محلي الصنع والخبز المحمص والمقبلات الساخنة والباردة والحساء والحلويات المصنوعة يدوياً. وسيتم تقديم الإفطار في مطعمي جياردينو وEnigma من غروب الشمس وحتى الساعة 8:30 مساءً بسعر 230 درهماً للفرد شاملة المياه والعصائر الرمضانية. وفي كل ليلة من رمضان، سيتم تقديم سحور تحت أضواء النجوم مع قائمة طعام انتقائية في شرفة جازيبو من الساعة 8:30 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، وفي «موزاييكو» من الساعة 9:30 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل.

ويمكن للعائلات والأزواج المقيمين في فندق ديوكس النخلة التابع لرويال هايدواي خلال شهر رمضان المبارك، الاستمتاع بإقامة مريحة بأسعار تبدأ من 1990 درهماً للفردين مع إفطار مجاني في مطعم جريت بريتيش أو مطعم خيبر الموجودين داخل الفندق. وسيتم تقديم السحور مجاناً داخل الغرفة.

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة قضاء شهر رمضان في قلب مدينة دبي مع عروض رائعة على الإقامة يقدمها فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي. وتشمل باقة عروض رمضان التي يقدمها الفندق ترقية مجانية إلى غرفة بريميير، بالإضافة إلى إفطار لشخصين في مطعم بول آند بير الحائز على جوائز، وتسجيل وصول مبكر وتسجيل مغادرة متأخرة. فيما تبدأ الأسعار من 950 درهماً لليلة الواحدة.

ويقدم فندق ذا ريتريت نخلة دبي إم غاليري باي سوفيتيل تجربة إقامة فاخرة خلال شهر رمضان. حيث يمكن للضيوف الاختيار من بين إقامة لمدة ليلة واحدة أو ليلتين لشخصين، ويشمل ذلك إفطاراً صحياً في مطعم فايب، بالإضافة إلى سحور من أربعة أصناف يتم تقديمه داخل الغرفة. تبدأ الأسعار من 699 درهماً لليلة الواحدة و1299 درهماً لليلتين.

ويعد فندق ميليا ديزرت بالم وجهة رائعة للباحثين عن الهدوء بعيداً عن صخب المدينة. ويقدم الفندق فيلا على المسبح بسرير واحد مقابل 2000 درهم لليلة الواحدة، شاملاً السحور لشخصين، فيما يقدم فيلا على المسبح بسريرين مقابل 2300 درهم لليلة الواحدة شاملاً السحور لأربعة أشخاص.

ويدعو فندق أمواج روتانا في جميرا بيتش ريزيدنس ضيوفه للاستمتاع بتجربة ضيافة رمضانية أصيلة مع سعر خاص للغرفة يبلغ 799 درهماً يشمل الإفطار والسحور، فيما يرحب فندق كونراد دبي على شارع الشيخ زايد بسكان دبي وزوارها مع عرض ترويجي خاص للشهر الكريم بأسعار غرف تبدأ من 599 درهماً، وإفطار عائلي في مطعم بالارو وسحور داخل الغرفة.

ويقدم فندق ذا إتش هوتيل لضيوفه سحوراً مجانياً وتخفيضات بنسبة 50 بالمئة على الإفطار وعلاجات السبا طوال فترة إقامتهم. تبدأ أسعار الغرف من 299 درهماً، ويتوفر العرض فقط عند الحجز من الموقع الإلكتروني.

الوجهات العائلية

ويمكن للعائلات والأزواج الاستمتاع بالراحة والرفاهية خلال شهر رمضان في إحدى الغرف الفسيحة والفاخرة بفندق تاج دبي، مع إفطار في مطعم بومباي براسيري والسحور داخل الغرفة. ويبلغ سعر الغرفة الفاخرة المطلة على المدينة 649 درهماً للفرد و899 درهماً لشخصين. بينما يبلغ سعر الغرفة العائلية المطلة على المدينة والتي تتسع لشخصين بالغين وطفلين تحت 12 سنة 999 درهماً، فيما يبلغ سعر جناح جونيور الذي يتسع لشخصين بالغين وطفلين تحت 12 سنة مع إطلالة على المدينة 1299 درهماً.

وسيشكل فندق جراند حياة دبي الخيار الأمثل لإقامة عائلية خلال شهر رمضان المبارك، مع مجموعة من العروض الرائعة. ويمكن للضيوف مقابل 600 درهم الاستمتاع بغرفة جراند كلوب مع فطور مجاني وبوفيه إفطار، بالإضافة إلى تخفيضات تصل إلى 25 بالمئة على مجموعة مختارة من المأكولات والمشروبات وعلاجات السبا، وترقية مجانية للغرفة وإمكانية تسجيل المغادرة المتأخر بحسب التوافر وستستفيد العائلات التي تضم 3 أطفال أو أكثر من تخفيضات تبلغ 50% على أسعار الغرف المتصلة.

تجارب الطهي

ويقدم فندق رافلز دبي الشهير والمبني على شكل أهرامات في منطقة عود ميثاء، عروض إقامة رائعة لضيوفه خلال شهر رمضان المبارك، بأسعار تبدأ من 1630 درهماً لفردين في الليلة الواحدة وتشمل الفطور والسحور داخل الغرفة. وسيتم تقديم الإفطار في مطعم أزور بالفندق يوم تسجيل الوصول، بينما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة طهي عربية أصيلة.

ويمكن لضيوف فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس خلال شهر رمضان الاستمتاع بإقامة لمدة ليلتين في غرفة ريجنسي مقابل 399 درهماً، مع ترقية مجانية إلى غرفة ديلوكس، وإفطار وسحور مجاني، ودرس لتعليم طهي الوجبات الخفيفة من مطبخ منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تخفيضات 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات.

ويقدم فندق أوكسيدنتال مدينة دبي للإنتاج عرضاً طوال شهر رمضان المبارك يشمل الإقامة لفردين لمدة ليلتين مقابل 750 درهماً مع فطور أو سحور مجاني ووجبة إفطار ودرس لتعلم الطهي. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 25 بالمئة على المأكولات والمشروبات طوال فترة إقامتهم.

وتلتزم جميع الفعاليات بالتدابير الوقائية والصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

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