5.7 ملايين مسافر عبر مطار دبي في الربع الأول 2021

المصدر: دبي – عمرو عادل

أظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين، عبر مطار دبي الدولي بلغ 5 ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً، خلال الربع الأول من 2021.

وبحسب البيانات الصادرة، أمس، والتي حصلت «البيان» على نسخة منها، فإن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي، زاد 21.4% على أساس شهري إلى مليونين و28 ألفاً و386 مسافراً، خلال مارس الماضي مقارنة مع مليون و670 ألفاً و344 مسافراً خلال فبراير.

وكان إجمالي أعداد المسافرين بلغ مليونين و46 ألف مسافر في يناير الماضي.

وتعادل أعداد المسافرين، عبر المطار خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 22% من إجمالي المسافرين في 2020.

وقطع مطار دبي الدولي، خطوات إيجابية نحو التعافي، بعد عام مليء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في 2020.

واستقبل مطار دبي 18 مليوناً و251 ألفاً و934 مسافراً، خلال الربع الأول من 2020 قبل بدء سلسلة من الإجراءات الاحترازية، من أجل الحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين من «كوفيد 19».

وعلى صعيد حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي، فقد سجلت زيادة على أساس شهري 23.2% من 172 ألفاً و830 طناً في فبراير إلى 212 ألفاً و931 طناً في مارس الماضي، موزعة بواقع 197 ألفاً و158 طناً، عبر مطار دبي الدولي و15 ألفاً و773 طناً عبر مطار آل مكتوم الدولي.

وبلغ حجم الشحنات الجوية عبر مطارات دبي خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 566 ألفاً و780 طناً، موزعة بواقع 523 ألفاً و242 طناً، عبر مطار دبي الدولي و43 ألفاً و538 طناً، عبر مطار آل مكتوم الدولي.

وارتفع عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي بنسبة 17.3% من 17 ألفاً و777 حركة جوية خلال فبراير، إلى 20 ألفاً و850 حركة جوية خلال مارس الماضي، موزعة على مطار دبي الدولي بنحو 18 ألفاً و106 حركات، و2744 حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

وبلغ عدد حركة الرحلات الجوية في مطارات دبي، خلال الربع الأول من العام الحالي 59 ألفاً و275 حركة جوية، موزعة على مطار دبي الدولي بنحو 51 ألفاً و65 حركة، و8 آلاف و210 حركات في مطار آل مكتوم الدولي.

وعلى صعيد شركات الطيران الجديدة المجدولة، أظهرت البيانات أنه تم تسجيل شركة واحدة في دبي، خلال مارس الماضي، وهو المعدل نفسه في يناير وفبراير السابقين عليه.

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