«الاتحاد» تتصدر فئة الحلويات النباتية بـ«صالون كولينير»

المصدر: أبوظبي- البيان

تم إطلاق الفئة النباتية الأولى من نوعها في مسابقة «صالون كولينير الإمارات» لهذا العام، وحصلت الشيف رينا ماراسيجان من طيران الاتحاد على المركز الأول في مسابقة الحلويات النباتية.

وأقيمت المسابقة برعاية القسم، المتخصص بالمنتجات والخدمات الغذائية في شركة «أب فيلد»، وتم الإعلان عن اسم الفائز في المسابقة مؤخراً في فندق راديسون بلو ديرة، خور دبي. وتعتبر مسابقة «صالون كولينير الإمارات»، التي تقام للعام الرابع والعشرين، منصة مثالية للطهاة لاستعراض قدراتهم ومهاراتهم أمام لجنة تحكيم مؤلفة من أبرز وأشهر الطهاة العالميين. وبصفتها الراعي الرسمي، افتتحت أب فيلد بروفيشينال الفئة النباتية بمسابقة «حلوى الأطباق الأربعة النباتية» باستخدام فلورا بلانت، وذلك بهدف تعزيز استخدام البدائل النباتية لمشتقات الألبان في الطهي والخبز، ومساعدة الطهاة والخبازين على تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية النباتية.

وقالت الفائزة بالمركز الأول: «نظراً إلى التطور الكبير في مجال الطعام، بات العملاء الآن أكثر انتقائية وحذراً في ما يتعلق بطعامهم، بطبيعة الحال أصبح الطهاة بحاجة إلى المزيد من المكونات، التي تساعدهم على تقديم مجموعة أكثر تنوعاً خصوصاً في مجال الطعام النباتي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز