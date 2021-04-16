مؤشرات إيجابية لقطاع الفعاليات والتجارب الترفيهية

المصدر: دبي- البيان

أكد جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه وجود مؤشرات إيجابية لانتعاش الفعاليات والتجارب الترفيهية في الإمارات،

وقال بهذا الصدد: «نرى في الظروف الراهنة فرصة لتعزيز الابتكار، وتطوير قطاع الفعاليات الافتراضية؛ رغم أنها لا تضاهي حماسة الفعاليات المباشرة».

وتعكس الأخبار التي صدرت هذا الأسبوع حول تسجيل الإمارات لمعدلات إشغال فندقي، بنسبة 54.7% في عام 2020، لتحتل المرتبة الثانية بعد الصين، مؤشراً إيجابياً للغاية، إذ تؤكد مستوى الثقة العالية لدى العملاء العالميين والمحليين في منهجية الإمارات المتّبعة لمواجهة الجائحة، والتي عززت موقعها وجهة آمنة عالمياً. كما يعتبر هذا الانتعاش علامة إيجابية لواقع قطاع الترفيه والفعاليات في الإمارات، بالتزامن مع حرصنا على وضع خطط لتمكين التعافي السريع والآمن.

ومع وصول نسب تقديم اللقاح ضد (كوفيد 19) في الدولة إلى مستويات متقدمة تعد من بين الأعلى عالمياً، تواصل الإمارات استعادة ثقة السياح والزوار، ما سيعود بتأثير إيجابي على قطاع الفعاليات والترفيه، ويمكننا أن نلمس طلباً واسعاً، ومتزايداً على حضور الفعاليات المباشرة على المستويين المحلي والعالمي، ولهذا نتوقع أن يشهد القطاع تعافياً سريعاً، بالتوازي مع ثقة العالم بكفاءة الإمارات في التصدي للجائحة (كوفيد 19).

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