"عطلات فلاي دبي" تطلق باقات العيد بدءًا من 1499 درهم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت عطلات فلاي دبي مجموعة من باقات عطلة العيد إلى مجموعة متنوعة من الوجهات تشمل جزر المالديف وتبليسي ويريفان وزنجبار، وذلك تزامنا مع احتفالاتها بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيسها.

وتبدأ الأسعار من 1499 درهمًا للفرد وتشمل رحلات الطيران والإقامة في الفنادق ووجبة الإفطار.

ويمكن لمسافري فلاي دبي الباحثين عن عطلات حجز هذه الباقات الخاصة بحلول 05 مايو 2021 للسفر بين 07 مايو و 16 مايو 2021 .

يريفان ابتداءً من 1499 درهم للشخص

وهي عاصمة أرمينيا وتعد وجهة رائعة للاستكشاف. تمتلئ المدينة الخلابة بالتاريخ والثقافة ، إلى جانب الطعام الرائع وفرصة استكشاف ريفها الجميل.

زنجبار من 2149 درهم للشخص

بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها اللازوردية ، زنجبار هي الملاذ المثالي للجزيرة. إلى جانب تاريخها الغني وثقافتها وحياتها البرية ، من السهل معرفة سبب استمرارها في جذب الزوار الباحثين عن استراحة هم في أمس الحاجة إليها.

تبليسي من 2299 درهم للشخص

تجذب العاصمة الجورجية ، تبليسي ، الزوار منذ قرون. تقع هذه المدينة النابضة بالحياة والمليئة بالألوان في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز ، وتعد المدينة القديمة رائعة مليئة بالشوارع الضيقة ومنازل الحمامات الكبريتية والمباني ذات الشرفات الخشبية المنحوتة المميزة. كما أن جزءًا كبيرًا من تجربة الثقافة الجورجية يكمن في تذوق طعامها الرائع.

جزر المالديف من 3700 درهم للشخص (بما في ذلك التنقلات)

لقضاء عطلة شاطئية مثالية ، لا تنظر إلى أبعد من جزر المالديف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية الصافية. يمكنك الاسترخاء على الشاطئ أو الاستمتاع بالغطس بين الشعاب المرجانية أثناء الاستمتاع بالضيافة الدافئة الموجودة عبر الجزر.

وعطلات من فلاي دبي هي بوابة إلكترونية مصممة لتكون محطة واحدة للمسافرين لتصفح وحجز باقات عطلاتهم التي تشمل رحلات الطيران والفنادق ، مع خيار الخدمات إلاضافية.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد كوفيد -19 لمنح المسافرين قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز