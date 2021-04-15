الاتحاد للطيران تبحث التخلي عن حصة في «إير سيشل»

المصدر: دبي - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لإير سيشل ريمكو ألثيوس، أمس، إن الاتحاد للطيران تجري محادثات للتخلي عن حصتها البالغة 40 % في الناقلة الصغيرة الكائنة بمنطقة المحيط الهندي، ما قد يجعل حكومة سيشل المساهم الوحيد في إير سيشل. وقال ألثيوس، وهو مسؤول تنفيذي سابق في الاتحاد، خلال فعالية تنظمها كابا لاستشارات الطيران عن بعد: «يجري الأمر بينما نحن نتحدث. إنه يحدث حالياً».

واشترت الاتحاد، حصة أقلية في 2012، إذ استثمرت 20 مليون دولار بالإضافة إلى تقديم قرض بقيمة 25 مليون دولار. وأفاد إفصاح تنظيمي في ديسمبر بأن حكومة سيشل تعتزم شراء الحصة بقيمة اسمية.

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