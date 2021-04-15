سياحة أبوظبي تطلق حملة «ليالي رمضان»

المصدر: أبوظبي – البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أمس حملتها الجديدة بعنوان «ليالي رمضان»، التي تقدم من خلالها باقة من العروض الحصرية على الأنشطة الترفيهية للمجتمع المحلي والزائر طوال الشهر الفضيل، مع الالتزام التام بإرشادات الصحة والسلامة الصارمة المعتمدة في الإمارة.

وقال علي الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: هذه الحملة ثمرة الجهود التعاونية بين مختلف مكونات القطاع السياحي، وخطوة إضافية ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز أداء القطاع السياحي.

وتستعد مدن ياس الترفيهية لشهر مليء بالمغامرات، حيث سيتمكن زوار عالم فيراري أبوظبي من الاستمتاع بوجبة كومبو مجانية مع تذكرة الدخول الخاصة بهم ابتداءً من الساعة الواحدة ظهراً. كما سيتمكن زوار المدينة الترفيهية الاستمتاع بجميع الألعاب مقابل 100 درهم من الساعة الرابعة عصراً. وستوفر ياس ووتروورلد لعشاق المغامرات المائية دخولاً مجانياً للأطفال مع كل تذكرة للبالغين من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً للاستمتاع بأكثر من 43 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً.

عالم وارنر براذرز

وسيكون زوار عالم وارنر براذرز أبوظبي على موعد مع الشخصيات المحبوبة مثل باتمان وباغز باني، والاستمتاع بوجبة كومبو مجانية مع كل تذكرة دخول. كما يمكنهم الاستمتاع غير المحدود بالألعاب والمرافق الترفيهية مقابل 100 درهم يومياً من الرابعة وحتى الثامنة مساءً. ولهواة الرياضة ومغامرات تجارب القفز الحر والتسلق الداخلية نصيب مع أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر بالعالم وأعلى جدار تسلق داخلي بالمنطقة، من خلال عرض الدخول المجاني للصغار مقابل كل تذكرة للبالغين، من الواحدة ظهراً حتى الثامنة مساءً.

حلويات رمضانية

وتحت عنوان «Sweetest Thing»، ستقدم الحملة بالتعاون مع Time Out، عروضاً ترويجية على مجموعة من أصناف الحلويات في أكثر من 70 مطعماً في أبوظبي والعين. كما ستقوم المطاعم المشاركة بتقديم أصناف حلويات رمضانية مبتكرة، مصحوبة بمسابقات هاشتاغ على وسائل التواصل الاجتماعي لفرصة الفوز بإمداد عام كامل من الآيس كريم مقدم من بروكلين كريمري. وسيكون هناك إفطار مخصص للعلامة التجارية بنفت، هو الأول من نوعه في المنطقة في فيفتي سفن بوتيك كافيه من 22 أبريل ولغاية 6 مايو.

تسوق

تم إطلاق مجموعة تجارب تسوق مصحوبة بتخفيضات ضخمة في عدد من المراكز التجارية المشاركة، إضافة إلى عرض إصدارات محدودة لعدد من العلامات التجارية، بما في ذلك ماكس مارا وتوري بورش وسيسلي ودي أند جي بيوتي وغيرلان وجسوير وغيرها. وبالتعاون مع زوماتو، ستقوم المطاعم المشاركة في مختلف أرجاء الإمارة بابتكار أصناف حلويات خاصة بشهر رمضان مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة.

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