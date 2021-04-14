"طيران الإمارات": تعليق الرحلات من جنوب أفريقيا إلى دبي حتى 30 أبريل

المصدر: دبي - البيان

قالت طيران الإمارات، اليوم إنها ستبقى رحلاتها من جنوب أفريقيا إلى دبي معلّقة لغاية 30 أبريل 2021.

وأضافت الناقلة في إفادة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن ذلك يأتي تبعاً للتوجيهات الحكومية التي تحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا إلى الإمارات.

وتابعت: "ستعمل رحلات الركاب اليومية إلى جوهانسبرج تحت الرقم EK763، ولكن ستبقى رحلات الركاب رقم EK 764 القادمة من جوهانسبرج معلّقة".

وأشارت الناقلة إلى أنه لن يُسمح للمسافرين الذين زاروا جنوب أفريقيا أو كانوا في رحلة متابعة عبرها خلال الأربعة عشر يوماً الأخيرة، بالسفر على متن أي رحلات طيران الإمارات متجهة إلى دبي.

وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

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