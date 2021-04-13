«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 13 طائرة بالربع الأول
استحوذت شركة «دبي لصناعات الطيران كابيتال» قسم تأجير الطائرات التابع لـ«دبي لصناعات الطيران» على 13 طائرة «9 مملوكة و4 مدارة» خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الطائرات المباعة: 7 (مملوكة: 4، مدارة: 3)، كما وصل عدد اتفاقيات التأجير والعقود التي تم تمديدها إلى 48 (مملوكة: 43، مدارة: 5)، بالإضافة إلى عقد اتفاقية خدمة جديدة. وقامت الشركة بإصدار الديون الممتازة غير المضمونة الجديدة بقيمة 1.55 مليار دولار، متوسط الاستحقاق (بالسنوات): 5.25.
وبلغ حجم الأسطول ما بين مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة نحو 425، في حين وصل عدد العملاء إلى 108 عملاء من 52 دولة.
وتم استخدام الأسطول المملوك بنسبة 98.6 %، وبلغ متوسط عمر الأسطول المملوك 6 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك 6.8 سنوات.