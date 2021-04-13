«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 13 طائرة بالربع الأول

المصدر: (دبي - البيان)

استحوذت شركة «دبي لصناعات الطيران كابيتال» قسم تأجير الطائرات التابع لـ«دبي لصناعات الطيران» على 13 طائرة «9 مملوكة و4 مدارة» خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الطائرات المباعة: 7 (مملوكة: 4، مدارة: 3)، كما وصل عدد اتفاقيات التأجير والعقود التي تم تمديدها إلى 48 (مملوكة: 43، مدارة: 5)، بالإضافة إلى عقد اتفاقية خدمة جديدة. وقامت الشركة بإصدار الديون الممتازة غير المضمونة الجديدة بقيمة 1.55 مليار دولار، متوسط الاستحقاق (بالسنوات): 5.25.

وبلغ حجم الأسطول ما بين مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة نحو 425، في حين وصل عدد العملاء إلى 108 عملاء من 52 دولة.

وتم استخدام الأسطول المملوك بنسبة 98.6 %، وبلغ متوسط عمر الأسطول المملوك 6 سنوات، ومتوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك 6.8 سنوات.

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