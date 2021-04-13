طيران الإمارات و«شراع» يدعمان ريادة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) لتعزيز وتوسيع بيئة ريادة الأعمال في الإمارات. وأصبحت «طيران الإمارات» بموجب مذكرة التفاهم شريكاً استراتيجياً رسمياً لشراع، حيث ستقدم أسعاراً مخفضةً عبر شبكتها، التي تغطي حالياً أكثر من 90 وجهة، لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال، والشركات الناشئة التي تنتقل إلى الإمارات من خلال العروض العالمية الخاصة التي يقدمها «شراع»، والتي توفر حزمة حوافز لتسهيل قدوم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا.

وقع مذكرة التفاهم عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، ونجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ«شراع».

داعم قوي

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «تسعدنا المشاركة مع شراع لدعم جهود الشارقة والدولة عامةً لتهيئة بيئة حيوية للشركات الناشئة عبر مجموعة واسعة من الصناعات.

ورسّخت دولتنا مكانتها كمركز للابتكار والأفكار ومنصة انطلاق للشركات الناشئة ذات الإمكانات المستقبلية العالية، حيث تجتذب أذكى العقول والمواهب من جميع أنحاء العالم للقدوم والعيش وممارسة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى توفير فرص لتوسيع نطاق أعمالهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وسنساهم في جهود شراع لاستقطاب وجلب الشركات الناشئة إلى الإمارات بهدف تعزيز الابتكار وتحفيز الأنشطة الاقتصادية القيّمة.

وقالت نجلاء المدفع: يسعدنا الترحيب بطيران الإمارات كشريك استراتيجي في فتح آفاق جديدة للتعاون عبر بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات. وتعكس هذه الشراكة إيماننا بأن الشركات الكبرى تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشارقة كمركز مزدهر لريادة الأعمال، وذلك من خلال تمكين الابتكار ودعم الشركات التقنية الناشئة التي تساهم في نمو وتنويع الاقتصاد في الدولة.

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