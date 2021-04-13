«الاتحاد الهندسية» تقدم خدماتها لـ 300 طائرة سنوياً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال أحمد عبد القادر الرجعي نائب رئيس قسم التصميم والابتكار في شركة «الاتحاد الهندسية»، التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، إن خدمات الصيانة التي تقدمها الشركة تعتبر من أكثر الخدمات تقدماً وتطوراً على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن عدد الطائرات التي تتم خدمتها سنوياً تبلغ 300 طائرة.

وذكر الرجعي، خلال جولة صحفية في مرافق الشركة بالعاصمة أبوظبي، أن عدد حظائر صيانة الطائرات تصل إلى 8 حظائر بمساحة إجمالية 500 ألف متر مربع بما يعادل 66 ألف متر مربع للحظيرة الواحدة، بينما يبلغ معدل عدد ساعات العمل الفنية السنوية نحو 1.6 مليون ساعة.

وبين أن حظائر الشركة تستوعب 9 طائرات في وقت واحد، حيث تستطيع الحظيرة الكبيرة استيعاب طائرة «إيرباص A380» الضخمة، وطائرة «بوينغ 777» وطائرة «بوينغ 787 دريملاينر»، مشيراً إلى أن الوقت الراهن يشهد صيانة بين 18 إلى 22 طيارة وتصل أقصى مدة للصيانة الشاملة للطائرة لنحو 6 أسابيع.

تجديد الأسطول

وأشار الرجعي إلى أن 75% من الطاقة التشغيلية والصيانة التي تتم في الاتحاد الهندسية لشركات طيران عالمية بينما 25% لخدمة طيران الاتحاد، مشيراً إلى انه خلال جائحة كورونا لم تتوقف أعمال الشركة حيث تمت صيانة طائرات لشركات لأكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، من أمريكا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك في العام الماضي، إضافة إلى صيانة وتجديد أسطول الاتحاد للطيران بالكامل بواقع 107 طائرات.

وأوضح أن الشركة تمتلك عدة ورش منها المتخصصة في الصناعة ثلاثية الأبعاد، وورش فحص المنتجات التي يتم تصنيعها ضد الحرائق والاشتعال من خلال مختبر الاشتعال، وورشة صناعة المنتجات داخل مقصورات الطائرات من مقاعد وسجاد ومساند الأيدي، وورشة صيانة المحركات وأخرى لغسل الأقمشة، ومركز تنظيم وتحكم لعملية صيانة الطائرات وتتبع القطع للصيانة وتنظيم عمل المهندسين، إضافة إلى ورشة لصناعة الكمامات الطبية تم إنشاؤها حديثاً.

وأشار إلى أن ورشة صناعة الكمامات الطبية نجحت في تصنيع حوالي 3 ملايين كمامة طبية لدعم قطاع الطيران والقطاع الطبي، منذ انطلاق أعمال التصنيع في أغسطس الماضي، موضحاً أن هناك طلباً على الكمامات المصنعة من عدة جهات بأبوظبي وشركات طيران أخرى.

سلامة الطيران

وأشار نائب رئيس قسم التصميم والابتكار في شركة «الإتحاد الهندسية»، أن الشركة تعد أول شركة معتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبي التابعة للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بتصميم وهندسة وتصنيع المنتجات داخل مقصورات الطائرات عن طريق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حيث تم طباعة أكثر من 10 آلاف منتج خلال العام 2020.

وأفاد بأن عمليات التصنيع والتصميم الهندسي داخل مقصورات الطائرة تتم عبر طباعة ثلاثية الأبعاد بما يشمل إطار شاشة الترفيه، وحوامل الأكواب ومساند المقاعد وغيرها، مبيناً أن جهاز الطباعة ثلاثية الأبعاد يعيد تدوير 50% من المواد المستخرجة منه بعد انتهاء عملية التصنيع.

وأوضح أن شركة «الاتحاد الهندسية»، هي أول شركة صيانة طائرات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توفر اختبار الحريق داخلياً لقطع الطائرات بالتعاون مع شركة لانتال السويسرية المعتمدة دولياً في مجال اختبار الاشتعال.

الكوادر الوطنية

يقدّر عدد الموظفين في الاتحاد الهندسية بنحو 2000 موظف، فيما يقدر عدد الإماراتيين بنحو 65 موظفاً، من بينهم مهندسون وفنيون.

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