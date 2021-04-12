اتفاقية تعاون بين هيئة دبي للطيران المدني و«خدمات الملاحة الجوية»

المصدر: دبي- البيان

وقعت هيئة دبي للطيران المدني ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية اتفاقية تعاون مشترك لربط وتبادل المعلومات، وتنسيق الإجراءات التشغيلية في ما بينهما.

وقع الاتفاقية محمد لنجاوي، المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث لهيئة دبي للطيران المدني، وإبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وتهدف الاتفاقية إلى أتمتة عملية تبادل المعلومات بين أنظمة هيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية وتطوير منظومة عمل متكاملة في مجال السلامة الجوية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين أنظمة (IIAN) للإبلاغ عن حوادث الطيران المدني و (ATMARS) التابع للمؤسسة.

وستسهم الاتفاقية في تحقيق مبادرة التحول الإلكتروني الشامل لتبادل المعلومات والإبلاغ عن الحوادث لدى كل من الجهتين، والذي يعد إنجازاً مهماً يخدم توجه إمارة دبي واستراتيجيتها اللاورقية، كما سيعمل الربط الإلكتروني بين الأنظمة والبرامج المذكورة إلى توفير البيانات، التي ستسهم في تسريع وتطوير منظومة اتخاذ القرار واستحداث خدمات وإجراءات جديدة، تسهم في رفع مستوى السلامة الجوية.

وتحرص كل من الهيئة ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية بشكل مستمر على توثيق العلاقات بين شركائهما الاستراتيجيين من خلال توقيع اتفاقيات مشتركة، بهدف السعي الدائم إلى تطوير وتحسين إجراءاتهما، وخدماتهما بمعايير عالمية متكاملة.

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