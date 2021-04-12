"ويز إير أبوظبي" تطلق 3 رحلات إلى أوروبا والمنطقة بأسعار تبدأ من 129 درهماً

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تسيير ثلاث رحلات جديدة تربط أبوظبي مع كُلّ من بلغراد وسوهاج والأقصر بأسعار تبدأ من 129 درهما.

وتمنح هذه الوجهات الجديدة الكثير من المزايا التي تُلبي اهتمامات الجميع، بدءاً من المعالم السياحية والأثرية والمأكولات الشهية وصولاً إلى الشواطئ الرملية لمحبي تجارب المغامرة وعشاق زيارة الأماكن واستكشاف الثقافات الجديدة.

وتتوفر التذاكر عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وبهذا الصدد، قال كيس فان شيك، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "يُؤكد تسيير الرحلات الجديدة التزامنا طويل الأمد بتزويد عملائنا بالأسعار المخفّضة وتجارب السفر عالية الجودة. وسيُسهم الربط بين العاصمة الإماراتية وهذه المُدن الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط والتي تضم كُلّ من بلغراد وسوهاج والأقصر، بتحفيز الطلب على حركة الطيران ويدعم نمو القطاع السياحي والخطط الاقتصادية في أبوظبي. كما نتطلع لاستقبال المسافرين على متن طائرات أسطولنا الجديدة عالية الكفاءة والصديقة للبيئة".

وضمن مساعيها لتوفير تجارب السفر المريحة والآمنة خلال هذه الأوقات الاستثنائية، تُشجع "ويز إير" عملاءها على استخدام خيار الحجز المرن ويز فليكس عند حجز رحلاتهم. وتمنح هذه الخدمة للعملاء المرونة والراحة عند الاضطرار لإلغاء رحلتهم قبل حتى ثلاث ساعات من موعد المغادرة نتيجة تغير الظروف أو رغبتهم بتغيير موعد سفرهم أو حتى الوجهة التي يعتزمون زيارتها. وسيحظى عملاء الشركة بفرصة الاستفادة من هذه الخدمة دون دفع أي رسوم مع استرداد كامل المبلغ المدفوع مباشرة على شكل نقاط تُضاف لبطاقة ائتمان الشركة، فضلاً عن تغيير المواعيد والوجهات حسب رغبة العميل ودون قيود.

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