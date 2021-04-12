«الاتحاد للطيران» ترفع وجهاتها إلى 60 في مايو

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

تضيف «الاتحاد للطيران» وجهتين جديدتين في منطقة أوروبا وأفريقيا، ضمن شبكتها العالمية، خلال شهر مايو. وبحسب أحدث تحديثات الناقلة، من المقرر إضافة أثينا، ضمن وجهتها إلى أوروبا اعتباراً من 4 مايو، فيما ستضيف نيروبي ضمن وجهتها إلى أفريقيا.

وتشمل شبكة الاتحاد للطيران حالياً 58 وجهة ترتفع إلى 60 وجهة مع الإضافات الجديدة. وتشمل الوجهات في شبه القارة الهندية 14 وجهة، من بينها 8 وجهات هندية، بما في ذلك أحمد آباد وتشيناي وحيدر آباد ومومباي وبنغالورو وكوتشي ونيودلهي وثيروفانانثابورام.

كما تشمل 4 وجهات في أمريكا الشمالية، وتضم شيكاغو ونيويورك وتورونتو وواشنطن، وفي آسيا وأستراليا هناك 11 وجهة، بينما في أوروبا هناك 17 وجهة، إلى جانب 14 وجهة في الشرق الأوسط وأفريقيا، تشمل الكويت والدمام وجدة وعمان ومسقط والقاهرة والبحرين والدوحة وسيشيل.

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