برنامج لـ«الاتحاد للطيران» يمتد طيلة العام للاحتفال بـ«عام الخمسين»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت الاتحاد للطيران، اليوم عن برنامج يمتد على مدار السنة للاحتفال بالعام الخمسين لتأسيس الدولة. ويتضمن البرنامج 3 مراحل للتركيز على الماضي، الحاضر والمستقبل.

وأطلقت الشركة صفحة خاصة على موقعها etihad.com/uae50 بهدف إشراك المجتمع المحلي في برنامج خاص سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال العام، حيث سيحصل المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة على فرصة للمشاركة والفوز بواحدة من 50 ألف جائزة توزع خلال العام الحالي.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تعكس هذه المبادرة، التي تستمر على مدار العام، احتفاء الاتحاد بالماضي والتزامها بمواصلة الرحلة للسنوات الخمسين المقبلة لهذا البلد العظيم، بصفتها الناقل الوطني للإمارات، وواحدة من أهم العلامات التجارية فيها.

وكجزء من هذا الاحتفال، تفخر الاتحاد بنقل العالم إلى أبوظبي ليكونوا ضيوفاً على هذا البلد الكريم والمضياف وتعزيز الصورة المشرقة التي لطالما ارتبطت به».

وتحمل المرحلة الأولى من البرنامج عنوان «إرث الوطن» وهي رحلة إلى الماضي، تعيد إلى الأذهان ذكريات الماضي على أرض الوطن، ومدى التقدم الذي تحقق منذ ذلك الحين. على مدار الخمسين عاماً الماضية، شهدت دولة الإمارات العديد من اللحظات الفارقة والذكريات الخالدة.

سوف تأخذ الاتحاد للطيران على عاتقها تسجيل، وإحياء، ومشاركة تلك الكنوز الثمينة مع الجميع. وتركز المرحلة الثانية على «قيمٌ توحدنا»، حيث ستتعاون الاتحاد مع فنانين تعبيريين من مختلف مناحي الحياة، لتسليط الضوء على تلك المبادئ الخالدة عبر مختلف أشكال الفنون الفريدة.

وستكون المرحلة الأخيرة من البرنامج هي مرحلة «العالم ضيفنا». تعد الضيافة ركيزة أصيلة في الثقافة الإماراتية وكل من يتخذ من الإمارات وطناً له يفخر بمشاركة تلك التجارب الأصيلة مع باقي العالم. لذا ستساعد الاتحاد للطيران عدداً من الأفراد على استضافة العالم في أبوظبي.

أما بالنسبة للجوائز، فتضم الرحلات المجانية وأميال برنامج ضيف الاتحاد إضافة إلى قسائم خصم للاستمتاع بالتجارب التي تقدمها أبوظبي، وسيتم توزيعها طيلة العام. وتستمر فعاليات البرنامج حتى 31 ديسمبر 2021.

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