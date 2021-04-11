سيف السويدي لـ «البيان»: وقف «بوينغ 737 ماكس» لا يشمل الطائرات بالإمارات

المصدر: دبي – عمرو عادل

أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن قرار «بوينغ» بوقف طائرات «737 ماكس» لا يشمل المتواجدة في الإمارات.

وقال لـ«البيان الاقتصادي» إن الطائرات الموقوفة تم تصنيعها بعد إيقاف هذا الطراز في مارس 2019، موضحاً أن الإمارات لم تتسلم أي طائرات جديدة من هذا الطراز بعد الإيقاف، مؤكداً أن المشكلة الجديدة ليست في الطائرات المتواجدة في الدولة.

وأوقفت «بوينغ» الأمريكية عشرات الطائرات «737 ماكس» لإصلاح مشكلة كهربائية جديدة ظهرت بعد أشهرٍ فقط من السماح للطائرة بالعودة إلى الأجواء.

من جانبها أكدت «فلاي دبي»، أن أسطول طائراتها طراز «بوينغ 737 ماكس» لم يتأثر، ويعمل وفق المخطط له.

وقال متحدث باسم فلاي دبي في إفادة لـ «البيان الاقتصادي» إن حركة الأسطول من هذا الطراز تعمل وفق البرامج الزمنية المخطط لها.

وكانت «فلاي دبي»، أعادت طائراتها طراز «737 ماكس» لخدمة الركاب من الخميس الماضي في أول رحلة تجارية من دبي إلى سيالكوت في باكستان بعد توقفها لأكثر من عامين وتعمل الناقلة حالياً على عودة كامل أسطولها من بوينغ 737 ماكس والبالغ نحو 14 طائرة، إلى الخدمة مجدداً في غضون 2 إلى 3 أشهر.

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