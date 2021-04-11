«دبي للسياحة» تستعرض تطوّرات وتوجّهات السفر العالمية

المصدر: دبي- البيان

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» اجتماعاً افتراضياً مع شركائها، قدمت خلاله نظرة عامة عن قطاع السياحة واستعرضت أحدث تطوّرات وتوجّهات السفر العالمية. كما سلّطت الضوء على الأسواق الرئيسية المصدّرة للزوار الدوليين لدبي، بالإضافة إلى المبادرات، والحملات التسويقية والترويجية، والفعاليات المعنية بتعزيز مكانة دبي العالمية كوجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف.

ويأتي هذا الاجتماع الافتراضي لـ «صيف 2021» الذي نظمته الدائرة بمشاركة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وأكثر من 600 مدير تنفيذي ومسؤول يمثلون مختلف قطاعات الضيافة والسفر والوجهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي، ضمن الجهود التي تقوم بها «دبي للسياحة» لضمان التنسيق التام مع شركائها، وكذلك اطلاعهم على مبادراتها والحملات التسويقية والترويجية المخصصة لتعزيز نمو قطاع السياحة. حيث جرى استعراض التقدم الذي حققه القطاع منذ إعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية بما فيها تشجيع السياحة الداخلية في شهر مايو 2020، وكذلك بدء المدينة باستقبال السياح من عدة وجهات عالمية في شهر يوليو الماضي، إلى جانب مناقشة الإجراءات الوقائية المُتّبعة لضمان صحة وسلامة السكان والزوار والتي تأتي في مقدمة أولويات حكومة دبي.

تنسيق مستمر

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري خلال الاجتماع: «نحن ملتزمون بالتنسيق المستمر مع شركائنا من مختلف القطاعات سواء في داخل الدولة أو خارجها لتوفير أعلى معايير الراحة والطمأنينة لزوار دبي، وحريصون على تقديم تجارب سياحية فريدة لضيوف الإمارة، للتأكيد على الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها دبي وقدرتها على البقاء في مصاف الوجهات السياحية المفضلة للسفر والموصى بزيارتها على مستوى العالم».

كما تطرق عصام كاظم، خلال الاجتماع إلى الإجراءات الشاملة والناجحة التي اتخذتها دبي في إدارة جائحة «كوفيد 19»، والتي نتج عنها حصول دبي على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وإطلاق الإمارة ختم «دبي الضمانة» الذي تمنحه للمنشآت كتأكيد لامتثالها والتزامها بتطبيق جميع إجراءات السلامة والتدابير الوقائية. كما أوضح للمشاركين في الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بشؤون التأشيرات ومنها إمكانية زيارة الأطفال دون سن 18 عاماً للمدينة دون تأشيرة عندما يكونوا برفقة أبائهم، وأيضاً إجراءات السلامة، والحجر الصحي، وبرنامج التطعيم، وحملة صيف 2021، وكذلك الأحداث والأنشطة التي ستقام خلال موسم الصيف والعديد من المواضيع الأخرى.

حملة تسويقية عالمية

ومن المقرر أن تنطلق حملة تسويقية عالمية الشهر المقبل، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة صيفية مفضلة للمسافرين من شتى أنحاء العالم، والتأكيد على أنها إحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم، من خلال تطبيقها لمعايير وبروتوكولات وقائية عالية المستوى، إلى جانب إطلاق حكومة الإمارات حملة تطعيم شاملة على مستوى الدولة، ما وضع الإمارات العربية المتحدة في مصاف أفضل خمس دول في العالم ضمن برنامج التطعيم.

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