"البيان" ترافق رحلة طيران الإمارات الخاصة بمتلقي اللقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

ترافق "البيان" رحلة طيران الإمارات الخاصة والتي تحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح، احتفالاً بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستحلق طائرة الأيرباص A380 في أجواء الإمارات انطلاقا من مطار دبي الدولي.

#البيان ترافق رحلة #طيران_الإمارات الخاصة والتي تحمل طاقماً وركاباً من متلقي اللقاح، احتفالاً بالتقدم الكبير الذي يسجله برنامج التطعيم في دولة #الإمارات العربية المتحدة، حيث ستحلق طائرة الأيرباص A380 في أجواء الإمارات انطلاقا من مطار #دبي الدولي@emirates #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/a47bLfQHnj — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 10, 2021

ولن تقتصر الرحلة الخاصة التي تحمل الرقم "ئي كيه 2021" على الاحتفال بنجاح برنامج التطعيم في الإمارات حتى اليوم فحسب، بل ستسلط الضوء أيضاً على التقدم الذي حققته طيران الإمارات فيما يتعلق بتطعيم موظفيها، وخصوصاً أفراد أطقم الطائرات.

وسوف يحظى المسافرون بفرصة تجربة طائرة الإمارات الإيرباص A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الجديدة والمقصورات الحديثة في جميع الدرجات.

كما سيستمتعون بتجربة طيران الإمارات الكاملة خلال الرحلة، بما في ذلك نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز على جوائز عالمية، بالإضافة إلى الصالون الجوي المخصص لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، وتجربة تناول طعام وخدمات متكاملة يقدمها أفراد الطاقم الودودين.

وسوف يتاح أيضأً لركاب الرحلة "ئي كيه 2021" تجربة جميع خدمات مطار دبي الدولي ووسائل الراحة على الأرض قبل صعودهم إلى الطائرة.

بالإضافة إلى معاينة أحدث التدابير التي من شأنها مساعدة المسافرين على الاستمتاع برحلة آمنة وسلسة، بما في ذلك التقنية البيومترية وإنهاء كافة الإجراءات من دون تلامس، والتي باشرت طيران الإمارات تطبيقها مؤخراً في مناطق إجراءات السفر وبوابات الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي.



وتتوفر تذاكر الرحلة "ئي كيه 2021" لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين الذين تلقوا جرعتي التطعيم ضد "كوفيد-19"، عن طريق مكاتب المبيعات ومراكز الاتصال التابعة لطيران الإمارات.

ويبلغ سعر التذاكر 1000 درهم للشخص الواحد في الدرجة السياحية و2000 درهم في درجة رجال الأعمال.

وسوف يتم التبرع بجميع عائدات الرحلة "ئي كيه 2021" إلى مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي منظمة غير ربحية، تهدف إلى رفع مستوى معيشة الأطفال حول العالم من خلال مشاريع في مختلف أنحاء العالم.

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