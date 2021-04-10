«الاتحاد للطيران» تقدم عرضاً للسفر إلى سويسرا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، عرضاً للسفر إلى سويسرا مع إعلان الأخيرة عدم ضرورة المسافرين المسموح لهم بالسفر للخضوع للحجر عند الوصول.

يسري العرض لمدة 24 ساعة فقط ابتداءً من الساعة 11:00 صباح أمس عند الحجز عبر الموقع الإلكتروني Etihad.com، حيث يبلغ سعر التذكرة ذهاب وعودة 999 درهماً عند السفر من أبوظبي إلى جنيف أو زيوريخ على متن الدرجة السياحية. ويقتصر على أيام سفر محددة وبناءً على أسبقية الحجز.

يذكر أن المسافرين الذين يحجزون تذكرة خلال الفترة ما يبن 10 و15 أبريل 2021 سيستمتعون بالسفر على متن الدرجة السياحية بأسعار تبدأ من 1.999 درهماً وعلى متن درجة الأعمال بأسعار تبدأ من 9.999 ويمكنهم السفر في أي وقت قبل 30 يونيو 2021.

ويقتصر الدخول إلى سويسرا على المواطنين والمقيمين في ليشتنشتاين وسويسرا، إضافة إلى الضيوف الذين يحملون تأشيرات دخول دبلوماسية صادرة عن سويسرا ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع بعض الاستثناءات، كذلك، يعفى من الحجر الزوار الذين لم يتواجدوا في أي من الدول الفائقة الخطورة خلال الأيام العشرة الأخيرة. ولا تدخل دولة الإمارات في قائمة هذه الدول.

ويتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى كل من جنيف وزيوريخ على متن طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر.

وبفضل برنامج الصحة والسلامة، والتعقيم الصارم الذي تطبُقه على كل رحلات الضيوف المقبلة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز الاتحاد بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة الحاصل على تدريبات خاصة، ويُعدّ الأول من نوعه في القطاع، ومهمته توفير معلومات صحية أساسية ورعاية أولية على الأرض وفي الجو، ليتمكن الضيوف من السفر بثقة تامة وراحة بال. ويحظى جميع الضيوف المسافرين على متن الاتحاد بتأمين صحي مجاني ضد «كوفيد 19» حتى 30 سبتمبر 2021.

وكانت الاتحاد للطيران أول شركة طيران في العالم تعلن عن إعطاء اللقاح لجميع أعضاء طواقم طائراتها. ولمنح الضيوف المزيد من الطمأنينة وراحة البال، تعتبر الاتحاد للطيران شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقدم جميع المسافرين على متن رحلاتها نتيجة سلبية لفحص كورونا قبل السفر وعند الوصول إلى أبوظبي.

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