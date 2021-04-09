شراكة أولى لــ «أب فيلد» مع قطاع الضيافة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «Upfield» للسلع الاستهلاكية النباتية، عن إقامة تعاون بين [u]bk Urban Bar & Kitchen من جهة، وعلامتها التجارية النباتية الجديدة Flora Plant من جهة أخرى. وقام مطعم Movenpick’s Jumeirah Lakes Towers’ Urban Bar & Kitchen [u]bk بابتكار وصفتين خاصتين باستخدام القشدة والزبدة النباتية 100% التي تقدمها Flora Plant، وذلك كوسيلة للترويج لخيارات الطعام النباتي في مطاعم دبي.

الوصفتان الجديدتان هما «تارت التفاح النباتي من Flora Plant» و«باستا الترافل النباتية من Flora Plant». وسيكون بمقدوركم تجربة الوصفتين أثناء تناولك وجبة العشاء في [u]bk ابتداءً من 3 أبريل. وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها من قبل شركة Flora Plant في قطاع الضيافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تمثل جزءاً من مبادرة أشمل من قبل Upfield لمساعدة الطهاة على تلبية الطلب المتزايد على وجود خيارات نباتية ضمن ما يقدمونه من أصناف. وسيتم الإعلان عن المزيد من الشراكات المماثلة في قطاع الضيافة على مدار العام الجاري.

أشار مروان أبي داوود -كبير طهاه Upfield الشرق الأوسط- خلال حديثه عن المبادرة إلى أن الطهاة قد شهدوا خلال السنوات الأخيرة طلبًا ملحوظًا أثناء تحضيرهم وجبات العشاء في مطاعمهم على وجود خيارات متنوعة للوجبات، سواء لأسباب صحية مثل الحساسية لللاكتوز أو الجلوتين، أو للرغبة في الحصول على وجبة نباتية أو ذات أساس نباتي - لدوافع أخلاقية أو بيئية. فالتحدي الذي يواجهه الطهاة هو القدرة على تحقيق المعادلة الصعبة وإيجاد المكونات المناسبة التي تلبي كافة متطلبات الزبائن، دون التنازل عن الطعم الرائع للوجبات، وفي الوقت ذاته تحد من التعقيدات داخل المطابخ. استخدام Flora Plant سيُسهل على الطهاة تحضير أطباق نباتية متنوعة يستمتع بها زبائنهم، وهو ما تحققه تلك الوصفات التي ابتكرناها بالتعاون مع Movenpick.

وقال مورجان ثيرومالاي -الرئيس التنفيذي- لفندق Movenpick JLT Dubai مضيفًا: «عندما يكون مجال عملك هو قطاع تقديم الطعام فإنه يتوجب عليك مواكبة التطورات والتوجهات لتلبية احتياجات زبائنك»، ومع انتشار النباتية أو النظام الغذائي القائم على تناول الأغذية النباتية، وبمرور السنوات فإنه يصبح من الضروري أن يكون لديك مجموعة خيارات غذائية متنوعة ومثيرة للاهتمام ليختار منها الضيف ما يشتهي. وبصفتنا طهاة، فإننا نحول هذا التحدي إلى فرصة لاستكشاف قدراتنا على الإبداع في اكتشاف أساليب جديدة، وتحقيق نتائج مذهلة. وعلاوة على ذلك فإننا جميعًا نعلم جيدًا حجم التأثير الذي يضفيه مجال الغذاء فيما يتعلق بالأثر الكربوني على البيئة.

تلتزم مجموعة Accor كشركة بالمساهمة في الاستدامة البيئية للمساعدة في الحفاظ على كوكبنا. نعلم جيدًا أن الغذاء النباتي يستهلك كميات أقل من الماء، ويشغل إنتاجه مساحات أصغر من الأرض، مقارنة بالغذاء الحيواني. وبالتالي فإننا بزيادة خيارات الطعام النباتي في قوائمنا لسنا فقط نواكب الطلب المتزايد للسوق المتنامي، بل إننا أيضًا نحصل على فرصة للمساهمة في الاستدامة البيئية. وبصفتي طاهياً فإنني أجد أن ذلك أمر يرضيني بصورة شخصية.

Flora Plant -التي يمكن الحصول عليها من متاجر التجزئة على مستوى البلد- هي أحد آخر ابتكارات Upfield، وهي منتج القشدة والزبدة الوحيد النباتي بنسبة 100 % والخالي من مسببات الحساسية، في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الخليج. زبدة Flora Plant، وقشدة Flora Plant، نباتيتان وخاليتان من منتجات الألبان والجلوتين، ويتمتعان بطعم قشدي غني، ويمكن استخدام المنتجين بنسبة 1:1 في الخَبز والطهي. وقد تم تصنيع المنتجين باستخدام زيوت نباتية، وهما خاليان تمامًا من أي نكهات مضافة أو مواد حافظة.

بمقارنتها بمنتجات الألبان فإن تأثير Flora Plant أقل بنسبة 50 % على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن إنتاجها يحتاج مساحة من الأرض أصغر بالثُلثين من مساحة الأرض المطلوبة لإنتاج المنتجات الحيوانية ويحتاج إلى نصف كمية الماء فقط. بالانتقال السلس من استخدام منتجات الألبان إلى استخدام منتجات Flora Plant فإن الزبائن يجعلون العالم مكانًا أفضل، دون التنازل عن الطعم الرائع ذاته. تأتي كل من زبدة Flora Plant، وقشدة Flora Plant، مغلفتين بغلاف من ورق الزبدة المعتمد من مجلس رعاية الغابات بنسبة 100 %، والخالي من البلاستيك، ويعتبر خياراً أأمن على البيئة، وهو مناسب للزبائن الذين يرغبون في الحد من التأثير السلبي على كوكبنا من خلال استخدام الأطعمة المستدامة، ودون التضحية بالطعم الرائع.

وفي إطار مبادرتها الأشمل لدعم التحول إلى تبني أنظمة غذائية نباتية في الإمارات العربية المتحدة فإن Upfield سترعى أيضًا الفئة الافتتاحية للأغذية النباتية في معرض Expo Culinaire الذي سينعقد في شهر أبريل من العام الحالي. الفعالية هي عبارة عن مسابقة سنوية، والتي مثلت على مدار 24 عامًا فرصة للطهاة الناشئين لاستعراض مهاراتهم في الطهو أمام حُكّام من الطهاة البارزين على مستوى العالم.

[«Upfield» تتعاون مع شركاء محليين لإنتاج قائمة طعام نباتية | من المصدر ]

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