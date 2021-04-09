«فيستا جيت» تستقبل طائرتين جديدتين وتطلب 10 طائرات تشالنجر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فيستا جيت، شركة طيران الأعمال عن إضافات إلى بنيتها التحتية الحديثة مع تسليم أول طائرتين من طائراتها قلوبال 7500، جاهزة للتوافر التجاري، وترتيب طلب 10 طائرات تشالنجر 350 جديدة، من بومباردييه الشريك الأزلي.

فيستا جيت هي الشركة الأولى التي توفر أسطولًا من طائرات قلوبال 7500، لتفتح العالم بأكبر وأطول مدى لرجال الأعمال. وبفضل شبكة فيستا جيت التي لا مثيل لها وإمكانياتها التكنولوجية، ستنضم إلى أفضل نظام بيئي للعمل في ذروته - مما يفتح عالمًا ممتدًا من التنقل الجوي من دون توقف في أفضل مساحة مريحة. ومن المقرر أن تنضم ما يصل إلى 12 طائرة عالمية 7500 إلى أسطول فيستا جيت خلال العامين المقبلين.

وطلب تشالنجر 350، الذي من المتوقع أن يتم تسليم الغالبية منه حتى عام 2022، يأتي على خلفية الطلب المتزايد والملح من الشركات والمديرين التنفيذيين المهتمين بالقطاع المتوسط للغاية - فقد شهدت فيستا جيت ارتفاعًا بنسبة 50٪ تقريبًا في اهتمام الشركات عالميًا منذ يوليو 2020. تعد طائرة تشالنجر 350عرضًا أساسيًا في نطاق فيستا جيت متوسط الحجم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب مع العملاء الحاليين والجدد. وهي دائمًا واحدة من أكثر طائرات الأعمال مبيعًا بين مشغلي الطائرات المستأجرة وإدارات رحلات الشركات في جميع أنحاء العالم، وتقدم العديد من المزايا الفريدة.

ستجلب الإضافات الجديدة لـ تشالنجر 350 و قلوبال 7500 أسطول فيستا جيت العالمي إلى أكثر من 90 طائرة مما يتيح الوصول إلى 187 دولة، مع رحلات إقليمية في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بما في ذلك الرحلات الداخلية داخل الهند.

يظهر الوباء بوضوح أن العملاء يطلبون بشكل متزايد الوصول العالمي المضمون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تلعب المرونة والقدرة على التكيف الرائدين في فيستا جيت عبر نموذج أعمالها وعروض الخدمات دورًا مهمًا في نجاحها ومرونتها، ويؤكد هذا الطلب الأخير من تشالنجر 350s الثقة في مستقبل الصناعة.

بالإضافة إلى ذلك، في عام 2021، ستكمل فيستا جيت ترقية أسطولها من طراز تشالنجر 850 بالكامل، بما في ذلك تركيب أسرع اتصال على متن الطائرة مع تقنية KU-band، وتعزيز أكبر مقصورة وأكثرها إنتاجية وراحة في فئتها.

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