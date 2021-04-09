برنامج الولاء من «ماريوت» يضيف وجهات جديدة في الإمارات وأوروبا

المصدر: دبي - البيان

كشفت «ماريوت الدولية» عن إضافة مجموعة جديدة من الفنادق في أبرز الوجهات الترفيهية في أوروبا والإمارات إلى Marriott Bonvoy، برنامج ولاء العملاء الذي يشمل 30 علامة. وتخص ماريوت الدولية عشاق السفر بخيارات واسعة تلبي تطلعاتهم وأذواقهم المختلفة مع توفير وجهات مبتكرة للإقامة من المقرر افتتاحها العام الجاري، بما في ذلك موكسي بوردو وموكسي بيرغن وموكسي لشبونة وإيه سي تنريفي وريزيدنس إن الجداف وفور بوينتس باي شيراتون سيسيمبرا.

وقالت جيني بينزكوين، نائب الرئيس الأول والمدير الإداري لفنادق ديزاين ومحفظة العلامة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يعود الطلب على حجوزات الإقامة والاستجمام في الوجهات الدولية بقوة مع تراجع قيود السفر وعودة الحياة إلى وتيرتها الطبيعية، حيث يسعى الناس لتعويض الوقت الطويل الذي أمضوه في فترة الإغلاق والاستمتاع برحلات مع الأصدقاء والعائلة. ومن المتوقع أن تلعب وجهات الاستجمام دوراً أساسياً في التعافي من هذه الأزمة. وبدوره، يوفر برنامج Marriott Bonvoy مجموعة متميزة من الفنادق في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، فضلاً عن وجهات جديدة سيتم افتتاحها هذا العام، وتم تجهيزها بمساحات مرنة ومفتوحة تشكل خياراً مثالياً، سواء لسياحة النقاهة أو استكشاف التجارب الثقافية من جديد».

وبحسب تقديرات البنك الدولي، شكل الوافدون من السياح بهدف الاستجمام إلى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 48% من السياح حول العالم في عام 2019. ومن المقرر أن يتفوق هذا القطاع على سياحة الأعمال في عام 2021، لا سيما بالنظر إلى الأعداد العالية من الحجوزات، فضلاً عن تعطش الناس للاحتفال بالمناسبات التي فاتهم الاحتفال بها مثل حفلات أعياد الميلاد والذكرى السنوية والزفاف وشهر العسل. كما أفادت مؤشرات غوغل بتضاعف عمليات البحث في جميع أنحاء العالم عن العطلات في أوروبا بين 17 يناير و7 مارس 2021.

ويدعو البرنامج عشاق السفر للتخطيط لقضاء عطلاتهم والاختيار من مجموعة ملهمة ومتنوعة من الفنادق الجديدة، ومنها موكسي لشبونة، والافتتاح المرتقب في أبريل 2021، ويشكل الفندق المؤلف من 136 غرفة وجهة مثالية للتعرف على الحياة الحيوية في البرتغال. ويشغل الفندق موقعاً مميزاً وسط العاصمة لشبونة في بداية شارع دوق لولي وعلى مسافة قريبة من شارع الحرية الشهير للتسوق، حيث تصطف أشجار النخيل على الجانبين.

وكذلك فندق ريزيدنس إن الجداف، وتم افتتاحه في مارس الماضي ليكون أولى منشآت العلامة في الإمارات ويشغل الفندق موقعاً استراتيجياً في مدينة دبي مع إطلالات خلابة على برج خليفة وإمكانية الوصول بسهولة منه إلى المناطق الرئيسية بما في ذلك وسط مدينة دبي والخليج التجاري. وتم تصميم الفندق انسجاماً مع معايير العلامة الشهيرة للإقامات الطويلة من خلال مساحات مرنة ومريحة وعملية تلبي تطلعات الضيوف والمسافرين.

ويضم الفندق 134 جناحاً سكنياً عصرياً، يتميز العديد منها بشرفات خاصة وإطلالات رائعة، ويوفر للمسافرين تجربة إقامة دافئة تشبه الأجواء المنزلية. ويتيح الفندق خيارات متنوعة، من الاستوديو الفسيح والأجنحة المؤلفة من غرفة أو غرفتي نوم إلى أجنحة الدوبلكس المؤلفة من ثلاث غرف نوم، وتضم جميعها مطابخ مجهزة بالكامل وحمامات كبيرة وغرفاً هادئة للنوم ومساحات منفصلة للمعيشة والعمل. وتم تصميم كل جناح بشكل مدروس ليمنح الضيوف أجواءً رحبة ومريحة.

وكذلك فندق إيه سي تينيريفي، تم افتتاحه في مارس ليبدأ مسيرة العلامة في جزيرة ينيريفي. ويحظى بموقع استثنائي قل نظيره في المنطقة التاريخية بسانتا كروز وتصميم أنيق وإبداعي يحمل بصمة فنادق إيه سي. وتشرف الوجهة الراقية على المرسى، على بعد دقائق فقط سيراً على الأقدام من أبرز المعالم الثقافية بما في ذلك قلعة دي سان كريستوبال أو متحف الفنون الجميلة، وتحيط بها مجموعة متنوعة من المتاجر المحلية. وبفضل قربه من شواطئ الجزيرة الخلابة، يمكن لضيوف الفندق ممارسة تجربة الغوص في المحيط الأطلسي أو الاستجمام تحت أشعة الشمس.

ويشغل الفندق مبنى تم تشييده في الثمانينيات، ويحافظ على الطراز المميز لتلك الفترة مع لمسات من بصمة العلامة في التصميم. ويضم إيه سي تينيريفي مساحات مفتوحة مرنة ومُصممة بعناية ليوفر إقامة مريحة ويلبي مختلف تطلعات الضيوف واحتياجاتهم. كما يتيح لهم الاستمتاع بالأجواء المشمسة والإطلالات الخلابة على التراس والاسترخاء في المسبح على سطح الفندق وتذوق الأطباق المحلية في إيه سي لاونج وأشهى الكوكتيلات الخاصة بالعلامة. ويضم الفندق 83 غرفة مجهزة على أعلى مستوى بتصميم أنيق وهادف.

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