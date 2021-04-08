"طيران الإمارات" تمدد صلاحية التذاكر حتى 36 شهراً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن آخر تحديثات على سياسة الحجوزات السخية، ما يوفر للعملاء مزيداً من الثقة والمرونة في خطط سفرهم.

وبموجب التحديثات الجديدة، يمكن لعملاء طيران الإمارات الذين يحملون تذاكر صادرة قبل 30 سبتمبر 2020، للسفر حتى 31 ديسمبر 2021، أو قسائم سفر صادرة خلال المدة ما بين 1 مارس و30 سبتمبر 2020، إعادة الحجز للسفر في أي وقت في غضون 36 شهراً، أي بتمديد 12 شهرا إضافياً عما كانت تتيح السياسة السابقة.

كما يمكن لحاملي التذاكر الصادرة بعد 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 للسفر قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، استخدام تذاكرهم في أي وقت خلال 24 شهراً.

ولن تتقاضى طيران الإمارات أي رسوم مقابل إعادة إصدار التذاكر، ويمكن استرداد قيمة القسائم أو القطاعات غير المستخدمة من التذاكر من دون أي رسوم إضافية.

ولا يتعين على العملاء، الذين يحملون تذاكر صادرة مباشرة من طيران الإمارات، سواء عبر الموقع الشبكي للناقلة أو مراكز المبيعات ومراكز الاتصال التابعة للناقلة، إجراء أي اتصال، حيث ستُمدّد التذاكر تلقائياً. أما العملاء الذين اشتروا تذاكرهم عبر وكالات السفر، فعليهم الاتصال بوكيلهم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية لإعادة إصدار التذاكر.

كانت طيران الإمارات أول ناقلة جوية توفر لجميع ركابها تغطية تأمينية ضد مختلف مخاطر السفر، وتعمل الآن على تمديد هذه التسهيلات إلى ما بعد 31 مارس (آذار) 2021 حتى إشعار آخر، ما يوفر قيمة مضافة وراحة بال لعملائها.

تمديد صلاحية أميال سكاي واردز

مدد برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين صلاحية العضوية الفضية والذهبية والبلاتينية حتى عام 2022. كما مدّد البرنامج صلاحية أميال سكاي واردز التي تنتهي صلاحيتها ابتداءً من أبريل 2020 حتى 31 أغسطس 2021، مما يوفر للأعضاء مزيداً من الفرص للاستفادة من أميالهم في مجموعة واسعة من مكافآت الرحلات وخدمات الشركاء بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يقدم سكاي واردز طيران الإمارات للأعضاء فرصة لكسب ضعفي أميال الفئة على جميع رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي المحجوزة في الفترة من 1 أبريل حتى 30 يونيو ، للسفر حتى 30 ديسمبر 2021.

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