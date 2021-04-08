«المغامرات العربية» تحصد جائزة «ترافيل لايف» في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

نالت «المغامرات العربية»، شركة إدارة الوجهة التابعة لمجموعة الإمارات، جائزة «ترافيل لايف بارتنر»، التي تكرم جهود الاستدامة الدولية الرائدة في صناعة السفر بفضل تحقيقها أعلى المعايير العالمية في الخدمة والاستدامة عبر عملياتها في دبي.

وجاء هذا التقدير العالمي بعد مراجعة شاملة لعمليات «المغامرات العربية»، أظهرت تميز الشركة في إدارة الاستدامة وعلاقات الموردين والاتصالات مع العملاء، لتصبح الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنال هذه الشهادة المرموقة.

ودأبت «المغامرات العربية» على تصدّر جهود ومبادرات السياحة المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتواصل الشركة مراقبة وإدارة البصمة الكربونية لبرامج رحلات السفاري في محمية دبي الصحراوية DDCR، وتتبرع بجزء من رسوم البرامج لمشاريع الاستدامة المحلية وتتضمن جهودها في هذا الجانب الحد من التأثيرات على البيئة من خلال فصل القمامة وإعادة التدوير وفقاً لإرشادات وأنظمة الاستدامة.

وقالت جوستين توماس، مدير عام «المغامرات العربية»: «تقع علينا كشركة رائدة في إدارة الوجهة مسؤولية المحافظة على البيئة التي نعمل فيها وحمايتها. فالعالم يشهد تزايداً في الوعي والطلب على الخبرات والمنتجات المستدامة والمسؤولة، ونحن ملتزمون بتعزيز عملياتنا وتلبية توقعات العملاء حيث نواصل جهودنا لتقديم أفضل المنتجات المستدامة والآمنة لشركائنا وعملائنا».

ونالت «المغامرات العربية» أيضاً ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC تقديراً لتحقيقها معايير الصحة والسلامة العالية في جميع عملياتها وتعد «المغامرات العربية» من الشركات الرائدة في إدارة الوجهة في الإمارات، وتشمل الخدمات الكاملة التي تقدمها تجارب خاصة ورحلات سفاري وخدمات الاستقبال والمساعدة في المطار والنقل وحجوزات الفنادق والإدارة الكاملة للفعاليات وتشغيل الرحلات البحرية وتسهيل استخراج التأشيرات. www.arabian-adventures.com

وقال مدير «ترافيل لايف فور تور أوبريترز» ناوت كوسترز: «تسعدنا رؤية الاستدامة في قطاع منظمي الرحلات السياحية تكتسب زخماً وسوف تلهم جائزة المغامرات العربية الشركات الأخرى في الإمارات للسير على هذا النهج».

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