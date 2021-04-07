"ويز إير أبوظبي" تعلن عن بدء تسيير رحلاتها إلى تل أبيب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى تل أبيب اعتباراً من 18 أبريل 2021، وذلك بعد الإعلان عن إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول الخضراء، التي تضم الدول التي يُعفى المسافرون القادمون منها من إجراءات العزل الصحي عند زيارة أبوظبي.

وتتوفر التذاكر بأسعار تنافسية تبدأ من 99 درهم إماراتي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وعلى تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وستُشغّل "ويز إير أبوظبي" ثلاث رحلات أسبوعية من أبوظبي إلى تل أبيب خلال شهر أبريل، قبل أن تصبح يومية في شهر مايو المقبل.

وبهذا الصدد قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي": "يسرّني الإعلان عن تسيير أولى رحلات الشركة التي تربط بين أبوظبي وتل أبيب والتي ستنطلق خلال شهر أبريل الجاري، حيث يُعد الربط بين البلدين حدثاً تاريخياً مهماً، سيساهم في تعزيز قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مميزة، إلى جانب توفير فرص سفر استثنائية وبأسعار تنافسية لجميع المسافرين لاسيما مع الحد من القيود المفروضة على السفر".

وتتميزّ تل أبيب كونها العاصمة الثقافية والتجارية لإسرائيل، كما تشتهر أيضاً بشواطئها الذهبية وأجوائها العالمية والنابضة بالحياة؛ لذا تُعد الوجهة المثالية للراغبين بالاطلاع على الثقافة والتاريخ واستكشاف أماكن جديدة، فضلاً عن الاستمتاع بمأكولات المطبخ الإسرائيلي المميز.

طريقة الحجز

دائماً ما تشجّع "ويز إير أبوظبي" المسافرين على الحجز مباشرةً من خلال الموقع الإلكتروني wizzair.com أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها، ليتمكنوا من استرداد قيمة حجوزاتهم بأقصى سرعةٍ ممكنة في حال إلغائها. إذ أن الحجوزات التي تتم عبر منصات حجوزات السفر الافتراضية، تصعب من مهمة الشركة في التواصل المباشر مع المسافر لتحديد خيارات الاسترداد المطلوبة، حيث أن المسافر في هذه الحالة ليس صاحب الحجز إنما منصة الحجوزات التي اشترى التذاكر من خلالها، مما قد يتسبب في تأخير عملية التعويض.

كما أنّ المسافرين الذين أجروا حجوزاتهم من خلال منصات حجوزات السفر ليس لديهم خيارٌ سوى الاعتماد على المنصّة نفسها للتعامل مع عملية الاسترداد، ولن تستطيع "ويز إير أبوظبي" أن تعرض خياراتها على المسافر نتيجة اختلاف الطرق التي تتبعها كل منصّةٍ للتعامل مع هذا الموضوع.



إجراءات الصحة والسلامة

ويمكن للمسافرين الحصول على وسيلة تأمين إضافية في هذه الأوقات الاستثنائية من خلال شراء خدمة "ويز فليكس" الإضافية مع تذاكر الطيران، والتي تتيح لهم تبديل حجوزاتهم بمرونةٍ تامّة. فيمكن للمسافرين إلغاء حجوزاتهم حتى ثلاث ساعات قبل موعد المغادرة دون أيّ رسومٍ بالمقابل، مع استرداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرةً، بالإضافة إلى إمكانية تغيير المواعيد وحتى مسار الرحلة عدداً غير محدود من المرّات.

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