طيران الإمارات تتعاون مع فنانين بدبي في إصدار خاص من العلب الرمضانية

المصدر: دبي- البيان

تبدأ طيران الإمارات تقديم خدماتها المعتادة لركابها خلال شهر رمضان، اعتباراً من غرة الشهر الكريم منتصف الأسبوع المقبل، وتقدم الوجبات هذا العام للركاب الصائمين جاهزة للأكل في علب خاصة، وقد تعاون فريق التصميم والإنتاج في طيران الإمارات مع فنانين محليين، لإنتاج تصاميم علب مخصصة لخدمة الرمضانية.

والفنانون الذين تعاونت معهم طيران الإمارات في هذا المشروع هم من «أصحاب الهمم» (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وقد جرى إبداع التصاميم، خلال ورشة مشتركة عقدت في ستوديو بدبي قبل انتشار جائحة «كوفيد 19». وأمضى الفنانون وفريق طيران الإمارات للإنتاج والتصميم يوماً كاملاً، لتبادل الآراء، وبحث الأفكار الخاصة بمعاني الشهر الكريم للوصول إلى التصميم الأمثل.

ويعمل الفنانون من «أصحاب الهمم» في ستوديو «مواهب من الناس الجميلين» الواقع في منطقة الفهيدي التاريخية بدبي، وقد تسبّبت جائحة «كوفيد 19» في إغلاق الاستوديو، وتجسّد تصاميم العلب إبداع ومواهب أصحاب الهمم في دبي.

ودأبت طيران الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً على توفير خدمات رمضانية متميزة لركابها، وشكّلت علب الوجبات الخاصة ركيزة أساسية في هذه الخدمات، حيث جسّدت التزام الناقلة بتوفير رحلات مريحة لعملائها طوال الشهر الكريم، والمتوقع أن يبدأ هذا العام في 13 أبريل الجاري.

وسوف تقدم طيران الإمارات علب الوجبات الخاصة لركابها، الذين يحين موعد إفطارهم أو إمساكهم على الطائرات، وتشمل مكونات الوجبة المغذية الدجاج وسلطة الباذنجان مع القرنبيط والطحينة أو سلطة البطاطس والبصل، مع ساندويش الدجاج المغربي والحمص، وخبز عربي وتمر ولبن وماء. وبالإضافة إلى صناديق الإفطار والسحور للصائمين، تواصل طيران الإمارات تقديم خدمات الطعام المعتادة على الطائرات للمسافرين الآخرين.

وتقدم الوجبات الخاصة للمسافرين في جميع الدرجات على رحلات طيران الإمارات، التي تتزامن مع موعد الإفطار، ويشمل ذلك رحلات الناقلة من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي ورحلات العمرة إلى جدة والمدينة المنورة. وخلال الشهر المبارك، تقدم وجبات باردة على الطائرة لغير الصائمين بدلاً من الوجبات الساخنة على جميع الرحلات إلى جدة والمدينة المنورة، بما في ذلك رحلات العمرة.

ويتضمن نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، برامج دينية خاصة خلال شهر رمضان، ويمكن للعملاء مشاهدة برامج مثل «لعلهم يعقلون»، الذي يقدمه الشيخ عبد الله موسى، أو «ليتدبروا آياته»، الذي يتعمق في تفسير القرآن، ويقدمه الدكتور عثمان الخميس. وهناك أيضاً بودكاست عربية مثل «سنع» لعبد الله حمدان بن دلموك، التي تلقي الضوء على الحياة اليومية والآداب التقليدية لشعب الإمارات، و«المتوصف- الجزء الأول»، وهي مجموعة من الأمثال والأقوال المأثورة، التي تعكس حكمة وتاريخ من الأسلاف، بالإضافة إلى قناة القرآن الكريم المتاحة على النظام.

كما ستقدم صالات طيران الإمارات في دبي القهوة العربية والتمر والحلويات وحساء العدس، خلال الشهر الكريم، ويُزوّد العملاء الذين ينتظرون الصعود إلى الطائرات بالمياه والتمر عند البوابات في أوقات الإفطار والسحور.

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