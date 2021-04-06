"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى أسمرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم أنها سوف تستأنف رحلاتها إلى العاصمة الإريترية أسمرة برحلة واحدة اسبوعياً.

وتبدأ الرحلات إلى أسمرة اعتبارا من 15 أبريل من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) الى مطار أسمرة الدولي (ASM).

ومع إعادة إطلاق الرحلات إلى أسمرة، زادت فلاي دبي عملياتها بشكل مضطرد حيث اعلنت مؤخرًا عن بدء الرحلات إلى عدد من الوجهات بما في ذلك الدوحة وإسطنبول وجزر المالديف بالإضافة إلى الوجهات الجديدة مثل مالطا وتل أبيب وتيرانا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "نواصل إعادة فتح الوجهات على شبكتنا ونتطلع إلى توفير الراحة للمسافرين عبر رحلات الطيران المباشرة إلى دبي".

من جهته قال سودهير سريدهاران ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: “يسعدنا إعادة إطلاق عملياتنا إلى إريتريا بينما نواصل

تقديم خدمات سفر مريحة وموثوقة بين البلدين. نرحب بمسافرينا من أسمرة مرة أخرى على متن رحلاتنا أثناء سفرهم إلى دبي وخارجها على شبكتنا المتنامية ".

وتوفر فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. وسيتاح للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة، والمقعد الفسيح المريح، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات الأطباق العالمية.

سيستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بمقعد من تصميم ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الأجواء. تواصل فلاي دبي نشر خدمة الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. تعمل فلاي دبي من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي ، وتوفر لركابها وسيلة مريحة وفعالة للوصول والمغادرة من دبي.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للمسافرين الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. وفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل يشمل تغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

وفي دولة الإمارات ، عقدت فلاي دبي أيضًا شراكة مع استر وان ام سي للرعاية الصحية لتوفير اختبار PCR للركاب بأسعار خاصة. للاستفادة من هذه الأسعار الخاصة ، يتوجب على المسافر تقديم تأكيد حجز صالح مع فلاي دبي مع بطاقة الهوية الإماراتية أو نسخة من جواز السفر .

الأسعار وجدول الرحلات

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 في مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار أسمرة الدولي (ASM) أيام الخميس وتبدأ الخدمة اعتبارًا من 15 أبريل.

تبدأ أسعار تذاكر السفر ذهابًا وإيابًا على درجة الاعمال من دبي إلى اسمره من 4410 درهم و أسعار الدرجة السياحية من 2010 درهم.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من اسمره إلى دبي من 1270 دولارًا وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 510 دولارًا .

تشمل الأسعار 30 دولارًا رسوم اختبار كوفيد -19 عند الوصول إلى أسمره.

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