"مرحبا" تطلق تجربة جديدة لصالتها في مطار دبي الدولي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت "مرحبا"، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لدناتا، عن تصاميم وتجارب جديدة في صالتها بمطار دبي الدولي التي خضعت لتحديث شامل.

ويستمتع المسافرون بخدمات "مرحبا" الجديدة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي مع إطلاق تجربة حديثة، تشمل بالإضافة إلى دبي، صالات "مرحبا" في جميع أنحاء العالم. وتقدم الصالة، التي باتت الآن جاهزة لاستقبال المسافرين من دبي، تجربة صالات "مرحبا" العالمية بما في ذلك عدد من المزايا التي ستتوسع لتتضمن محفظة الشركة العالمية.

وتقدم "مرحبا" في صالتها الجديدة بمطار دبي الدولي "صالون ومقهى بي دي إل" الثاني في دبي الذي سيمنح المسافرين تجربة فريدة.

وقال شهاب العوضي، رئيس مرحبا: "تواصل مرحبا توسعاتها منذ إطلاق أولى صالاتها في مطار دبي الدولي عام 2000، حيث تضم محفظتها اليوم 12 صالة في 8 مطارات بـ6 دول. وتعكس إعادة تصميم صالتنا في دبي رؤية مرحبا للمستقبل التي ترتكز على تجربة العملاء والضيافة. وقد صممت أقسامها الستة الجديدة لتلبي متطلبات واحتياجات جميع المسافرين".

وتتوافق تجربة "مرحبا" الجديدة في الكونكورس B بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي مع تجربة "مرحبا" العالمية التي توفر ستة أقسام، ستكون هي ذاتها في جميع الصالات حول العالم. وقد صممت هذه الأقسام، التي تشمل منطقة جلوس واستديو ومنطقة تناول الطعام ومنطقة لعب واستراحة واستجمام، لتلبي احتياجات المسافرين من جميع أنحاء العالم ولتوفر تجارب سفر لا تنسى. وتشمل الأقسام والمزايا الجديدة:

- منطقة الجلوس: باللون الأحمر، توفر للعملاء فرصة الاسترخاء بعد تلقي ترحيب حار في منطقة الاستقبال، وتشمل أثاثاً قابلاً للتعديل ومدفأة اصطناعية وتوفر الكثير من نقاط الشحن. هي منطقة للجلوس والاسترخاء وقراءة كتاب أو العمل.

- الاستوديو: باللون الأخضر، توفر مكاناً مثالياً للعمل وضمان الاستفادة من الوقت قبل الرحلة. ويشبه الاستديو تصميم المقهى بإضاءة جيدة ونقاط شحن ومقاعد مريحة، حيث يمكن للضيوف عزل أنفسهم أثناء إجراء مكالمة أو قضاء بعض الوقت بهدوء.

- منطقة تناول الطعام: تشكل تجربة الضيافة العربية جانباً مهماً من خدمات "مرحبا". وتقع منطقة تناول الطعام وسط الصالة وتقدم للعملاء المأكولات والمرطبات ليلاً أو نهاراً. وتتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الطاولات، بدءاً من طاولات الطعام والمقاعد الكبيرة وصولاً إلى الأكشاك الأصغر حجماً، وهي مثالية للعائلات.

- منطقة اللعب: تعد هذه المنطقة مناسبة للعائلات وتقع بجوار منطقة تناول الطعام حتى يتمكن الأهل من الاستمتاع بتناول الطعام وهم يشاهدون أطفالهم يلعبون.

- منطقة الراحة: منطقة هادئة للمسافرين الذين يبحثون عن الراحة، وتوفر أرائك مريحة للأشخاص الذين يريدون النوم.

- منطقة الاستجمام: في حين أن تجربة صالات "مرحبا" العالمية الجديدة ستكون متشابهة في جميع أنحاء العالم، يمكن إعادة تصميم منطقة الاستجمام لتلبية الاحتياجات الخاصة ورغبات المسافرين في كل وجهة، وتشمل استوديو يوغا وصالوناً وخدمات أخرى. وفي صالة دبي، يستمتع المسافرون بـ"صالون ومقهى بي دي إل" الجديد، وهي علامة تجارية مقرها دبي تشتهر بخدماتها وتجربتها وقهوتها اللذيذة

من جانبه، قال عيسى المرزوقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة Gainsborough: "بذلنا كل ما في وسعنا لنقل تجربة بي دي إل الأصلية إلى المطار، وسيتمكن العملاء من الاستمتاع بصالون للرجال والسيدات أثناء انتظار رحلاتهم مع إطلالات مميزة على ساحة المطار. وستتوفر للمسافرين خدمات الحلاقة وتصفيف الشعر والتدليك، كما يمكنهم حجز خدمتهم المفضلة مسبقاً".

وكانت "مرحبا" قد ركّزت، بعد افتتاح أول صالة لها خارج دبي عام 2005 في زيوريخ، على توسيع انتشارها العالمي لتقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها الدوليين.

وأضاف شهاب العوضي قائلاً: "دبي وجهة سفر عالمية ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من تطورها ونموها في مجال خدمات السفر على المستوى الدولي. ونحن نتطلع، كمشغل لخدمات مرحبا في المطار، بما في ذلك خدمة الاستقبال والمساعدة المحلية وخدمة الصالات العالمية، إلى الكشف عن تصميم الصالات الجديد في مطار دبي الدولي الذي يرتكز على الضيافة العربية والابتكار، وسوف نعتمده عالمياً أيضاً كما فعلنا في السابق. لقد كشفنا في الكتيّب الخاص بصالات مرحبا العالمية عام 2019 عن تصاميم حديثة ومتسقة وخدمات متميزة سوف نعتمدها في جميع وجهاتنا ونحن سعداء بأن يتمكن عملاؤنا الآن من اختبار خدماتنا في دبي، حيث بدأنا، وصولاً إلى جميع أنحاء العالم".

تقع صالة مرحبا الجديدة في الكونكورس B بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي.

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