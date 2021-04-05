الاتحاد للشحن تُعين «روم توب أفييشن» وكيلاً لمبيعاتها في إسرائيل

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن اختيار شركة روم توب أفييشن، كوكيل المبيعات العامة لها في دولة إسرائيل.

ويأتي القرار قُبيل انطلاق أولى رحلات الاتحاد للشحن في 6 أبريل، والتي تأتي ضمن خطة الشركة لتسيير رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي وتل أبيب، وبالتزامن مع الأرقام الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية حول زيادة مستويات التبادل التجاري مع دولة الإمارات عقب توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين الدولتين.

وفي هذه المناسبة، علّق بدر أل علي، مدير تجاري أول الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن بقوله: «ستربط هذه الرحلات الجديدة التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين، وستُعزز من آفاق التبادل التجاري بين الدولتين، وداخل المنطقة وخارجها على حد سواء».

وتابع: «هناك اهتمام متزايد في تفعيل الأنشطة التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وإسرائيل منذ اتفاقهما على إقامة علاقات اعتيادية، وتلعب الاتحاد للشحن دوراً محورياً في بلورة هذه الفرص الناشئة. وبالنظر إلى ريادة إسرائيل في المجالات الطبية والغذائية، تُشير التوقعات إلى إمكانية وجود طلب قوي على خدماتنا لنقل الأدوية PharmaLife والمنتجات الغذائية الطازجة FreshForward».

وكانت الاتحاد للشحن، التي فازت العام الماضي بجائزة «أفضل شاحن جوي في منطقة الشرق الأوسط» من قبل مجلة إير كارجو نيوز المرموقة، قد لعبت دوراً محورياً في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، إذ أصبحت في أكتوبر الماضي، أول ناقل وطني في دول مجلس التعاون الخليجي يُسيّر رحلة تجارية إلى ومن تل أبيب.

ومن ناحيتها، قالت إيريت كريف مالكة شركة روم توب أفييشن: «نشعر بالفخر لاعتمادنا كوكيل المبيعات العامة، الخاص بأنشطة الاتحاد للشحن في إسرائيل. وأؤكد باسم شركة روم توب أفييشن التزامنا بضمان نجاح الاتحاد للشحن في إسرائيل. نحن نقف على أعتاب تعاون مثمر لكلا الطرفين».

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