«ذا ڤيو آت ذا بالم» أعجوبة «نخلة جميرا» تفتح أبوابها الأربعاء

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «نخيل»، المطوّر العقاري الرائد عالمياً، عن افتتاح «ذا ڤيو آت ذا بالم»، منصة المشاهدة التي توفّر إطلالات بزاوية 360 درجة على «نخلة جميرا» والتي من المقرر أن تفتح أبوابها أمام الجمهور اعتباراً من 07 أبريل 2021. فقد بات بإمكان الزوار الراغبين بعيش هذه التجربة المشوّقة التي لا مثيل لها شراء تذاكر الدخول والاستمتاع بجولة تفاعلية عبر التاريخ الغني لهذه الجزيرة الرائعة التي تتضمن عدداً من المحطات الغامرة والمتنوعة.

ويتزامن الكشف عن موعد افتتاح «ذا ڤيو آت ذا بالم» مع إعلان شركة «نخيل» مؤخراً، عن إنجاز 95% من برج «ذا بالم تاور» الذي من المقرر افتتاح كافة مكوناته بحلول أكتوبر من العام الجاري.

تبدأ جولة الزوار في اتجاه «ذا ڤيو آت ذا بالم» من الطابق الثاني في برج «ذا بالم تاور» والذي يمكن الدخول إليه مباشرةً من «نخيل مول» وهو يضم في الوقت نفسه «ستاربكس كافيه» و«معرض ذا ڤيو» ونفق الأكواريوم التفاعلي ومتجراً للهدايا. ويتضمن «معرض ذا ڤيو» الذي تم إعداده بدقة فائقة تؤرّخ المراحل التي مرّت بها «نخلة جميرا» عبر جدول زمني يسرد وقائع تصميم وبناء وتطوير هذه الجزيرة المشهورة عالمياً.

وسوف يتمكّن زوار المنصة أيضاً عيش تجربة مشوّقة عبر زيارة المسرح الغامر الذي يأخذهم في رحلة عبر تاريخ الجزيرة العريق. وتقع هذه المنصة في الطابق 52 من برج «ذا بالم تاور» على ارتفاع 240 متراً فوق «نخلة جميرا»، ما يوفّر إطلالات رائعة على الخليج العربي وأفق دبي الساحر وعلى مختلف معالم الجزيرة أيضاً.

معلم جذّاب

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في شركة «نخيل» في هذه المناسبة: لقد عملنا على مدار 20 عاماً على تحقيق رؤية «نخلة جميرا»، وها نحن اليوم نوسّع قصة نجاحها المتنامية من خلال إطلاق «ذا ڤيو آت ذا بالم». فهذه المنصة هي أكثر من مجرد معلم جذّاب يرقى إلى مستوى عالمي، كونها تلقي الضوء عن كثب على مختلف مراحل التطوير التي شهدتها واحدة من أروع الجزر من صنع الإنسان في العالم. ونأمل مع مواصلة شركة «نخيل» إضافة المزيد من الوجهات المبتكرة إلى محفظتها المتنامية في مجال البيع بالتجزئة، أن تكون هذه التجارب مصدر إلهام للزوار من مختلف الأعمار والخلفيات. كما يسعدنا في هذه المناسبة الترحيب أيضاً بالمقيمين لخوض تجربة «نخلة جميرا» بطريقة جديدة كلياً، ونحن على ثقة بأنها سوف تكون رحلة لا تُنسى.

مناطق جذب

ومن جهته، أكد عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: تمثّل منصّة «ذا ڤيو آت ذا بالم» معلماً جديداً يضاف إلى القائمة المتعددة من مناطق الجذب السياحي التي تتميّز بها إمارة دبي، كما أنه يوفّر المزيد من التجارب لسكّان وزوّار المدينة. وسيعزّز افتتاح المنصّة في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من البيئة الآمنة التي أوجدتها دبي والتي تتماشى مع توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تضع صحة وسلامة الناس في مقدمة الأولويات".

وأضاف كاظم قائلا: إنّ إطلاق هذا المشروع في جزيرة «نخلة جميرا» التي تعدّ واحدة من أفضل المعالم في العالم يعكس قوّة العلاقات التي نؤسّسها مع شركائنا في القطاع مثل شركة نخيل بهدف توفير المزيد من الخيارات للزوّار الذين يرغبون بقضاء أمتع الأوقات في إحدى أكثر المدن أمانا في العالم.

تميز التصميم

أما جون بريكر، المدير الرئيسي والمدير الإبداعي في «جينسلر» فقد أشار إلى: أن العمل على «ذا ڤيو آت ذا بالم» يشكل مثالاً متميزاً للتصميم المتعدد التخصصات الذي يتوج تجربة فريد من نوعها تغوص في الذاكرة. إن تعاون «جينسلر» مع شركة «نخيل» بشكل وثيق في ابتكار رحلة غامرة والذي يشمل كلاً من التصميم والهندسة المعمارية والتقنيات المبدعة، يلعب دوراً بارزاً في بناء وجهة سياحية لا تُنسى. ونحن نتطلع بشوق إلى إطلاق هذا المشروع مع شركة نخيل والترحيب بالجمهور في منصة المشاهدة.

وتضم منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» أيضاً، صالة حصرية مخصصة للزوار من كبار الضيوف والشخصيات تمتد على مساحة 120 متراً مربعاً، كما تتميز بشرفة خارجية مع إطلالات خلّابة على الجزيرة والبحر والمدينة. وبفضل تصميمها الفريد من نوعه، فإن هذه الصالة قابلة للتعديل لتتناسب مع مختلف المواضيع والمناسبات والمفاهيم المتنوعة وتقديم وجبات الطعام وتوفير المعدات السمعية والبصرية المتطورة والاتصالات اللاسلكية. كما يُشار إلى أن هذه الصالة متاحة للحجوزات العامة.

وتم تخصيص الطابق 51 من برج «ذا بالم تاور» ليكون موطناً لمطعم «سوشي سامبا» الذي يتمتع بشهرة عالمية، والذي من المقرر افتتاحه في الربع الثالث من العام 2021، وسوف يقدم مزيجاً ثلاثي الثقافات من المأكولات اليابانية والبرازيلية والبيروفية، مع أجواء موسيقية وتصاميم جذابة، وهو سيكون أول فرع يتم افتتاحه في دبي والخامس من نوعه على مستوى العالم، كما أنه يقدم لائحة غنية بالأطباق المميزة الممزوجة بأجود المكوّنات والمُقدمة بطريقة رائعة.

وتختلف أسعار التذاكر بحسب فئة الدخول، وتبدأ من 100 درهم للبالغين و69 درهماً للصغار. كما أن أسعار المسار السريع تبدأ من 175 درهماً للبالغين و120 درهماً للصغار، أما الباقات المخصصة لكبار الشخصيات، فتبدأ من 350 درهما للبالغين و200 درهم للصغار. أما دخول الأطفال الذين هم دون سن الرابعة فهو مجاني، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الأسعار هي خاضعة لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. ويمكن للزوار أيضاً الاستفادة من خصم عند إبراز بطاقة هوية إماراتية صالحة ومطابقة لحاملها ولخمسة ضيوف.

تمتد ساعات العمل من 10 صباحاً ولغاية 11 ليلاً من الأحد إلى الأربعاء، ومن 10 صباحاً ولغاية 12 عند منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

وتماشياً مع الإجراءات والإرشادات الاحترازية التي تعتمدها دولة الإمارات العربية المتحدة، سوف تتخذ منصة «ذا ڤيو آت ذا بالم» كافة التدابير الوقائية الصارمة المتوافقة مع متطلبات الوقاية من»كوفيد-19)، بما ذلك التعقيم على مدار 24 ساعة وفحص درجات الحرارة وعمليات المسح بالكاميرات الحرارية عند جميع المداخل، بالإضافة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك من أجل ضمان سلامة جميع الزوار.

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