استطلاع: 77% من مسافري الشرق الأوسط مستعدون للحصول على لقاح "كوفيد-19"

المصدر: دبي - البيان

كشف ويجو، محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن استطلاع حول سلوكيات المستهلك وتوجهات السفر للربع الأول من العام الجاري.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل آلاف المسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 77% في المنطقة يخططون لأخذ لقاح كورونا بمجرد توفره في بلادهم.

وبحسب الاستطلاع، يعطي السياح خلال الأشهر القليلة المقبلة الأولوية للوجهات التي لقحت معظم سكانها والتي نجحت في السيطرة على فيروس كورونا.

وذكر حوالي 45% من المستجيبين أن لديهم خطط للسفر في غضون الشهر المقبل.

وكشف الاستطلاع أيضًا عن أبرز أنواع العطلات التي يختارها المسافرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اختار 36% إجازة فاخرة و26% رحلة ترفيهية مع عائلاتهم.

ووفقًا لبيانات وعمليات البحث عبر موقع "ويجو"، كانت الوجهات الترفيهية التي شهدت أعلى نمو في أحجام البحث على مدار الربع الأول من العام الجاري على الشكل التالي: سيشيل زيادة بنسبة 62%، تايلاند زيادة بنسبة 45%، جزر المالديف زيادة بنسبة 40%، المملكة المتحدة زيادة بنسبة 30%، النرويج زيادة بنسبة 29%، وإسبانيا زيادة بنسبة 19%.

قال مأمون حميدان، المدير العام لشركة "ويجو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: "سيكون لسرعة نشر اللقاح في الوجهات السياحية تأثير كبير على معاودة الأشخاص للسفر. مع مواصلة الدول في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تكثيف جهودها للسيطرة على فيروس كورونا والوقاية منه من خلال استمرار اتخاذ التدابير الوقائية وقيادة حملة التطعيم، نعتقد أن المزيد من المسافرين سيشعرون بالاطمئنان للسفر مرة أخرى في الأشهر المقبلة، كما أظهر استطلاعنا. لقد غيّر الوباء أيضًا سلوكيات المسافرين ويختار الغالبية من الأشخاص قضاء عطلات استجمام في وجهات فاخرة وترفيهية ".

أما بالنسبة للتجارب التي حظيت بأعلى طلب في عام 2021، فقد كانت هناك زيادة في الأنشطة المحلية والمغامرات المحلية حيث يسعى المسافرون الى استكشاف أنشطة ترفيهية في الوجهات القريبة. ويبدي المسافرون أيضًا اهتمامًا بالرحلات المصممة خصيصًا بحثًا عن التباعد الاجتماعي والهواء النقي.

كما أظهر الاستطلاع أن 37% يخططون للسفر بمفردهم و33% سيأخذون رحلة مع أسرهم لقضاء عطلة مريحة.

يتوق المسافرون أيضًا لقضاء إجازات أطول حيث يخطط 62% منهم لحجز رحلاتهم لمدة 10 أيام، والاستفادة من وقتهم في وجهتهم المفضلة.

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