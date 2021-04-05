تعرف على أفضل وجهات سفر المواطنين الإماراتيين لإجازة الربيع 2021

المصدر: دبي - البيان

أطلقت "رحلتي من دناتا للسفريات"، وهي علامة سفر فريدة صممها إماراتيون للمسافر الإماراتي، مجموعة من الوجهات السياحية الرئيسية لإجازة فصل الربيع 2021.

ويخطط المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف مزيد من الوجهات خصوصاً مع تخفيف عدد كبير من الدول حول العالم القيود المفروضة على السفر.

وكشفت "رحلتي"، التي أطلقتها في عام 2019 مجموعة دناتا للسفريات، النقاب عن أن 70% من حجوزات مواطني دولة الإمارات في عام 2021 هي إلى خارج الدولة وقد احتلّت جزر المالديف وتنزانيا النسبة الأعلى.

وتشمل قائمة أبرز وجهات سفر عملاء "رحلتي" للعطلة الأخيرة في دولة الإمارات السفر العائلي إلى البوسنة وجبال الأولمبيك تحديداً، والإجازات الشاطئية المناسبة للعائلات في جزر المحيط الهندي مثل جزر المالديف وزنجبار، والرحلات التي تجمع بين الشاطئ والطبيعة والحافلة بالمغامرات في سريلانكا ورحلات السفاري في تنزانيا.

وقالت رحاب منصور، مدير عام "رحلتي من دناتا للسفريات": "نسعى في رحلتي إلى متابعة أحدث اتجاهات السفر والوجهات المفتوحة وتوفير تجارب ممتعة وآمنة من دولة الإمارات وبرامج مثالية للعطلات بما يلبي احتياجات ورغبات المسافرين الإماراتيين دائماً ويبقيهم على اطلاع دائم حول آخر المستجدات. وتركز إجمالي 63% من الحجوزات حتى هذا التاريخ من عام 2021 على سفر المتزوجين الذين وثقوا بفريق عملنا من مديري العلاقات لحجز عطلة رومانسية مصممة خصيصاً لهم. وتأتي بعدها حجوزات العائلات التي تستفيد من خدماتنا لتسهيل التخطيط للعطلة وجميع التفاصيل الأخرى".

وأضافت رحاب منصور قائلة: "صممنا برامج جديدة لإجازة فصل الربيع وباقي أشهر السنة مستندين على معرفتنا بالوجهات ولتلبية لأحدث الاتجاهات والمتطلبات، مع الأخذ في الاعتبار جميع الأفراد من عائلات وأزواج وأصدقاء. ونوفر للمسافرين الإماراتيين كل ما يحتاجونه لرحلة ممتعة إلى جزر المالديف وسريلانكا تنزانيا والبوسنة".

وتغطي أبرز برامج إجازة الربيع 2021 من "رحلتي" ستة أيام في جبال الأولمبيك بالبوسنة والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة لبحيرة "جبلنيكا" واستكشاف مدينة موستار التاريخية.

وأضافت رحاب منصور: "البوسنة وجهة مثالية للعائلات من دولة الإمارات حيث توفر الكثير من التجارب الممتعة، كتناول الطعام الحلال وأنشطة الأطفال وزيارة البلدات الخلابة والفنادق المناسبة للعائلات".

وأعلنت "رحلتي" في وقت سابق من هذا العام أن جزر المالديف كانت وجهة السفر الأكثر شعبية بالنسبة للمسافرين الإماراتيين في عام 2020، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر هذا العام أيضاً. وتشمل برامج رحلتي إقامة في منتجع على أجمل شواطئ المالديف، وإقامة في عدد من البيوت في "ستون تاون" وساحل الدولة بزنجبار. ويمكن لمواطني دولة الإمارات اختيار رحلة تجمع بين الطبيعة والشاطئ لمدة أربعة أيام وخمس ليالٍ في سريلانكا أو رحلة سفاري شاملة عبر تنزانيا.

وختمت رحاب منصور قائلة: " تناسب جزر المالديف سفر العائلات، حيث تقدم عدداً كبيراً من الأنشطة الداخلية والخارجية لجميع الفئات العمرية، وعطلة الربيع فترة مناسبة للسفر إلى هذه الجزيرة مع استمرار موسم الجفاف حتى أواخر أبريل. زنجبار وسريلانكا وجهتان رائعتان أيضاً للعائلات، حيث تتمتعان بالأمن وتوفران الراحة للزوار ونشاطات الأطفال. ونحن ننصح بفنادق مناسبة للعائلات في هاتين الوجهتين تضم أجنحة كبيرة أو غرفاً عائلية أو بيوتاً خاصة وفيلات مع حمامات سباحة.

كما تعد تنزانيا وجهة مثالية لعطلة عائلية. ويمكننا تصميم البرامج ورحلات إجازة الربيع للأزواج أو مجموعات الأصدقاء حيث يمكن ترتيب جميع خدماتنا الأخرى بالتنسيق مع مدير العلاقات في رحلتي".

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