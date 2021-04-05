«سكاي واردز» يوفر وسائل لكسب الأميال في الدولة

المصدر: (دبي - البيان)

بعد إطلاق موقع skywardsmilesmall.com بنجاح في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أصبح بإمكان أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات في دولة الإمارات الآن كسب الأميال أثناء التسوق وشراء منتجات الموضة والإلكترونيات والصحة والجمال والمنزل وغيرها الكثير عبر الإنترنت لدى أكثر من 50 علامة تجارية، تشمل «أُناس» و«علي إكسبريس» و«مذركير» و«شرف دي جي» و«بوتري بارن» و«هارفي نيكلز» و«إتش آند أم».

ويمكن للأعضاء زيارة موقع skywardsmilesmall.com وتصفح قائمة تشمل 50 علامة تجارية مشاركة، التي سيضاف إليها المزيد قريباً، وتسجيل دخولهم باستخدام تفاصيل حساب سكاي واردز طيران الإمارات واختيار علامتهم التجارية المفضلة والمتابعة إلى الموقع الشبكي للعلامة التجارية لاستكمال عملية الشراء. ويقدم برنامج الولاء للأعضاء عرضاً سخياً لكسب الأميال يصل إلى 50 ميلاً مقابل كل 50 درهماً يتم إنفاقها.

ويتمكن الأعضاء الذين يتسوقون باستخدام بطاقات سكاي واردز الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة زيادة عدد أميالهم المكتسبة عند الدفع باستخدام بطاقاتهم.

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