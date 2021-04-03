جيتكس للطيران تطلق تجربة غير مسبوقة لتناول إفطار رمضان في الأجواء

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت شركة جيتكس Jetex، المتخصصة عالمياً في مجال خدمات الطيران الخاص، وتتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق تجربة غير مسبوقة بتوفير فرصة تناول الإفطار خلال شهر رمضان المبارك في الأجواء على متن طائرة خاصة تنطلق من دبي يومياً قبيل غروب الشمس وتتيح مشاهدة مجموعة من أهم معالم دبي ودولة الإمارات والمناظر الخلابة لبيئتها الشاطئية والصحراوية الخلابة أثناء تناول الإفطار، في تجربة تعد من بين الأكثر تفرّداً على مستوى العالم، إذ تتيح كذلك الاستمتاع بمهارات الطهي الحي لإعداد أشهى الأطباق التي يتم إعدادها بأسلوب Jetex المميز على متن الرحلة التي تستغرق مدتها بين 60 و90 دقيقة.

وقال عادل مارديني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Jetex: نستلهم من خلال هذه التجربة الفريدة نهج دبي في الابتكار والإبداع وحرصها أن تكون السعادة دائماً حاضرة في كل أرجائها وفي كل الأوقات، ويسعدنا أن نقدم مثل هذه الأفكار الخلاقة التي ترتقي بتجربة الطيران الخاص إلى أعلى المستويات الممكنة، تأكيداً على مكانة دبي كوجهة رئيسة للأنشطة السياحية والترفيهية في العالم، ونحن نفخر بطرح هذه التجربة الفريدة التي أطلقنا عليها «إفطار في الأجواء» لتكون إضافة تعزز رصيد الشركة في طرح المبادرات والأفكار التي من شأنها إسعاد ضيوفنا ومساعدتهم على الحصول على تجربة ستظل باقية في ذاكرتهم مدى الحياة.

دبي الجنوب

وأوضحت الشركة أن الرحلة تبدأ قبيل الغروب في مبنى Jetex للطيران الخاص في منطقة دبي الجنوب (مشروع محمد بن راشد للطيران)، حيث يتم الترحيب بالضيوف ومن ثم نقلهم بسيارات فاخرة إلى الطائرة الخاصة، تأكيداً على تميز التجربة منذ لحظاتها الأولى. وتقلع الرحلة، التي تتسع لعدد ستة ضيوف بحد أقصى، في اتجاه العاصمة أبوظبي أولاً، حيث يراعى طاقم الطائرة التحليق على ارتفاع آمن وبسرعة مناسبة لتمكين الضيوف من الاستمتاع بالمعالم المهمة التي تغطيها الرحلة.

وتتواصل الرحلة بعد ذلك بالتحليق فوق المنطقة الصحراوية باتجاه مدينة العين، بكل ما تتمتع به من تكوينات رائعة للكثبان الرملية، وما يليها من سلسلة جبال الإمارات شرقاً، إذ يتخلل الطيران الاستمتاع بمناظر الجبال الشاهقة الارتفاع ومشاهدة أعلى قمة في دولة الإمارات في «جبل جيس» وكذلك المنطقة الجبلية المحيطة والتي تعد من أهم المناطق التي يحرص الزوار على مشاهدتها عند زيارة الدولة، كما تعد من مناطق الجذب السياحي الداخلي لما تتمتع به من طبيعة بيئية غنية وتكوينات صخرية بديعة.

كذلك يحظى ضيوف الرحلة بمشاهدة ضفاف المحيط الهندي وبعض ملامح من إمارة الفجيرة، قبل أن تتابع الرحلة مسارها شمالاً وصولاً إلى إمارة رأس الخيمة ومن بعدها التوجه جنوباً فوق الشريط الساحلي للخليج العربي في إمارات أم القيوين، وعجمان، والشارقة، قبل أن تعاود الرحلة أدراجها لإتاحة الفرصة للاستمتاع بمشاهدة خط أفق دبي الذي تتلألأ معالمه مع حلول المساء ومن أهمها «برج خليفة» بإطلالته المميزة كأطول بناء على ظهر الأرض، إضافة إلى جزيرة النخلة، التي تضاء سماؤها ليلاً بأضواء المنشآت الفندقية والسياحية والسكنية المنتشرة عليها، قبل أن تحط الرحلة مرة أخرى في نطاق مبنى Jetex للطيران الخاص في دبي، حيث تدعو شركة Jetex الضيوف الذين كانوا على متن الرحلة عقب وصولهم لاختتام الرحلة بقضاء أمسية ممتعة في إحدى قاعاتها الفاخرة التي توفر أرقى الخدمات ووسائل الراحة.

تعاون في الخير

وأوضح مؤسس شركة Jetex ورئيسها التنفيذي أن جزءاً من عائدات هذه الرحلة سيتم توجيهها لدعم الأنشطة الخيرية في شهر رمضان المبارك، وطوال فترة هذه المبادرة التي تستمر خلال الشهر الفضيل والذي يتزامن مع الفترة من 13 أبريل إلى 12 مايو 2021، وتحديداً لدعم برامج مؤسسة دبي العطاء، العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك مساندةً لأهدافها النبيلة خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف عادل مارديني عن تبرع الشركة بنسبة 10% من إجمالي عائدات رحلات «إفطار في الأجواء» والتي تبدأ قيمة الرحلة الواحدة على متنها من 66 ألف درهم، إلى مؤسسة دبي العطاء، دعماً لبرامجها الهادفة إلى تمكين الأطفال والشباب المحرومين من خلال توفير فرص التعليم المناسب لهم، حيث يقدر عدد المستفيدين من برامج المؤسسة بنحو 20 مليون مستفيد في نحو 60 دولة، إذ تساعد المؤسسة في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان توفير تعليم شامل وسليم للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030.

روح العطاء

وتعليقاً على هذا التعاون، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها: يتبارى أفراد المجتمع في شهر رمضان المبارك على تجسيد روح التكافل والعطاء ومساعدة من هم أقل حظاً. وتمنح تجربة «الإفطار في الأجواء» التي تقدمها شركة «جيتكس» فرصة الاستمتاع برحلة استثنائية مع المساهمة أيضاً في عمل خيري من خلال دعم الأطفال والشباب في المجتمعات الأقل تطوراً. نشكر شركة «جيتكس» على هذه المبادرة الهادفة التي ستساعدنا في توسيع نطاق برامجنا التعليمية حول العالم.

إجراءات وقائية

ولفتت الشركة إلى أنه لضمان أعلى مستويات السلامة والراحة للمسافرين، يتم تعقيم مقصورة الطائرة بشكل كامل قبل وبعد كل رحلة وذلك باستخدام تقنية التأيين ثنائي القطب المميزة من قبل Jetex، آخذين بعين الاعتبار كافة الإرشادات والمعايير المتبعة في ظل جائحة كوفيد 19 بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي. مشيرة إلى أنه قد يتمّ تعديل خط سير الرحلة بحسب تعليمات الطيران المدني.

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