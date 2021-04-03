«يونايتد إيرلاينز» نحو تعيين طيارين مع تفاؤل بمستقبل السفر

المصدر: دبي - البيان

تعتزم شركة «يونايتد إيرلاينز» تعيين المئات من الطيارين، مع توقعات تعافي الطلب على السفر الجوي من تداعيات أزمة الوباء العالمي.

وذكرت محطة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن شركة الخطوط الجوية أبلغت موظفيها عبر مذكرة داخلية أنها ستقوم بتعيين 300 طيار بشكل مبدئي.

وكتب «بريان كويجلي» نائب رئيس عمليات الطيران في «يونايتد»: «مع زيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس واتجاه الطلب على السفر للصعود، أشعر بالحماس لمشاركة خبر أن الشركة سوف تستأنف عملية توظيف الطيارين التي تم إيقافها العام الماضي».

وكانت شركات الطيران الأمريكية قد حققت خسائر إجمالية بقيمة 35 مليار دولار في العام الماضي، لكنها تتوقع صعوداً مستمراً للحجوزات هذا العام مع زيادة عدد الحاصلين على اللقاحات ضد الفيروس.

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