مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة ركاب مباشرة لـ «روسيا إيرلاينز» من روسيا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي أمس عن بدء رحلات الطيران المباشر التي تربط الإمارة مع 9 مدن روسية من خلال 9 رحلات أسبوعية على متن الخطوط الجوية الروسية «روسيا إيرلاينز»، وقد وصلت الرحلة الأولى المدرجة القادمة من مدينة يكاترينبورغ صباح إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من العمليات مع أكبر دولة في العالم.



وهبطت رحلة الخطوط الروسية رقم FV5633 في 08:35 صباحاً في مطار رأس الخيمة الدولي، مركز الطيران الأسرع نمواً في الإمارات، لتكون أولى رحلات الركاب إلى مجموعة من المدن الرئيسية في روسيا بما في ذلك العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ التي تعرف بكونها واحدة من أهم المدن ومركزاً ثقافياً وتاريخياً متميزاً، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى بما فيها كازان، وسمارا، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، وبيرم، وأوفا، وروستوف أون دون.





توسيع الخدمات



وقال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: يشكل مطار رأس الخيمة الدولي ركيزة أساسية في خطط النمو في رأس الخيمة من خلال الجهود المستمرة لزيادة عدد الوجهات وجداول الرحلات، ومن خلال إقامة الشراكات مع شركات طيران جديدة وتوسيع نطاق الخدمات مع الشركات التي نعمل معها حالياً. وتمثل الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الروسية «روسيا إيرلاينز» خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية التوسع التدريجي للمطار، حيث سيتم ربط الإمارة بتسع رحلات مباشرة من وإلى روسيا.





استقطاب الزوار



وأضاف: «ستكون هذه الخدمة الجديدة مهمة جداً في جذب عدد أكبر من الزوار القادمين من روسيا للتعرف على الوجهات السياحية الفريدة في رأس الخيمة، الأمر الذي يعزز من مساهمة قطاع السياحة في تنويع مصادر الدخل في الإمارة. وتعد روسيا واحدة من أهم الدول بالنسبة لقطاع السياحة في الإمارات، كما تعد الأعمال التجارية أيضاً عاملاً مهماً جداً في تعزيز التطور والنمو الثنائي. إن الروابط المباشرة الجديدة بين رأس الخيمة وتسع مدن صناعية وثقافية في روسيا ستساعد في تلبية المتطلبات السياحية والتجارية الحالية بين الجانبين، فضلاً عن دعم الطلب الجديد على بناء القدرات في هذا المجال».





زيادة الخيارات



وقال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: يشكل بدء الخطوط الجوية الروسية «روسيا إيرلاينز» عملياتها التجارية إلى مطار رأس الخيمة انطلاقة لعملية ربط الإمارة بتسع مدن مختلفة في روسيا. وستسهم الخطوة في توسيع نطاق وصولنا إلى وجهات جديدة، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين عند التخطيط للسفر عبر مطار رأس الخيمة الدولي. ويأتي تطوير مسارات ربط جديدة ليكون إضافة مهمة بالنسبة للمسافرين تدعم الإجراءات الصادرة قبل عامين والمتعلقة بإتاحة السفر دون الحاجة إلى تأشيرة دخول بين الإمارات وروسيا والتي تم الإعلان عنها في شهر 2019.



وأضاف خانا: «اليوم وفي ظل مؤشرات السيطرة على انتشار فيروس كورونا في الإمارات من خلال اتباع جميع إجراءات الوقاية، وإطلاق حملات التطعيم، وتخفيف القيود المفروضة على السفر، فإننا نتوقع زيادة في الطلب على هذه الخدمة الجديدة. وسنواصل في مطار رأس الخيمة الدولي القيام بدور فاعل في تعزيز الثقة بقطاعي السياحة والأعمال في هذه المرحلة. لقد شكلت القرارات التي اتخذناها خلال فترة الجائحة والمتعلقة بتحقيق نمو قوي وثابت، وتوسيع نطاق العمليات عاملاً مهماً في زيادة الثقة لدى المسافرين. وتضمنت جهود توسيع عملياتنا مؤخراً زيادة في عدد الرحلات إلى كل من الهند وكازاخستان، وستسهم خدمة السفر الجديدة إلى روسيا في تعزيز مكانتنا كواحد من المطارات المهمة في الإمارات والذي يتيح للمسافرين الوصول إلى العديد من الوجهات في أنحاء العالم، وزيارة العديد من المعالم والمناطق المعروفة».

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