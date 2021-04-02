فعاليات ترفيهية في 4 وجهات عائلية بالشارقة خلال عطلة الربيع

المصدر: الشارقة- البيان

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حزمة من الفعاليات الترفيهية للأطفال والعائلات في أربع من وجهاتها العائلية وهي: «القصباء»، و«واجهة المجاز المائية»، و«شاطئ خورفكان»، و«حدائق المنتزه»، خلال عطلة الربيع، حيث تستمر خلال الفترة بين 1- 10 أبريل الجاري.



وتشمل الفعاليات ورش عمل وأنشطة إبداعية، تهدف إلى تحفيز خيال الأطفال وتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية، حيث حرصت الهيئة على الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها دولة الإمارات، للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، لضمان أمنهم وسلامتهم.



وأكدت الهيئة أنه يتم التأكيد على جميع الخطوات الوقائية المتبعة في الوجهات الأربع من خلال اللافتات، وطواقم المراقبة المكلفة بالإشراف على حركة الزوار، بالإضافة إلى وضع الملصقات المخصصة للالتزام بقواعد التباعد الجسدي، وارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات، مشيرة إلى توفير معقمات اليدين في كل المرافق التي تشمل المطاعم والمقاهي والطاولات المخصصة لتناول الطعام ومناطق اللعب.



وأوضحت أنها تعاونت مع مجموعة من الشركاء لتصميم الورش الإبداعية، والمسابقات، والأنشطة العملية في جميع وجهاتها الترفيهية، لإثراء التجربة التعليمية للأطفال.



«القصباء»



تضم الفعاليات التي تقدم في القصباء ورشتي عمل تفاعليتين، بين الساعة 6:30 -7:30 مساء، بالشراكة مع «فن روبوتكس»، وهي مخصصة للأطفال من الفئة العمرية 6 – 9 أعوام، و10 – 15 عاماً، بهدف تعزيز قدرات الأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «ستيم».



وتعاونت (شروق) مع «إنغلف آرت» لاستشارات الفنون، بهدف تنمية المواهب والقدرات الإبداعية للأطفال من الفئة العمرية (+6) أعوام، من خلال أربع ورش فنية، تشمل 10 جلسات تنظم بين الساعة 5:00 - 7:00 مساء، يومياً وهي ورشة «رسم الزهور على القوارير»، و«التطريز اليدوي على أقنعة الوجه»، و«صناديق الربيع المزهرة»، و«فنون صناعة الزهور الثلاثية الأبعاد».



كما توفر الفعاليات للأطفال والعائلات فرصة التعرف على تاريخ حبوب الكاكاو، وتجربة صنع الشوكولاته، وطرق تزيين الأعمال المصنوعة من الشوكولاته في ورشة «المسارات بطعم الشوكولاته» على مدى ساعتين، من الساعة 5:00 وحتى 7:00 مساء، بالإضافة إلى تعلم أسرار البيتزا الإيطالية التقليدية من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساء في مطعم «مانجياري» الإيطالي في القصباء، ضمن ورشة تفاعلية لعمل البيتزا لكل الفئات العمرية.



السيارات القديمة





ولعشاق السيارات القديمة، سيتم عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية في الثالث من أبريل (غداً السبت) من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء، بالتعاون مع «نادي الشارقة للسيارات القديمة»، في حين تقدم مجموعة «اتصالات» باقة من الهدايا والعروض الخاصة والأنشطة العملية للأطفال من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساء على منصتها الترويجية.



وتشارك «صيدلية لايف» (Life Pharmacy)، ضمن فعاليات القصباء من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساء لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية والتمارين الرياضية والتغذية السليمة، لضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، كما تقدم مطاعم ومقاهي وأكشاك القصباء عروضاً خاصة على مدى 10 أيام، منها شراء عرض والحصول على الآخر مجاناً.



«واجهة المجاز»





في «واجهة المجاز المائية»، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والعائلية في الشارقة، يستمتع الأطفال بالمشاركة في باقة متنوعة من الألعاب القائمة على المهارات، والمنافسات، للفوز بجوائز متنوعة من الساعة 4:00 – 11:00 مساء.



وتوفر الواجهة للزوار فرصة اللعب بالطائرات الورقية، التي تعد من الوسائل الصحية، لتعزيز التواصل بين جميع أفراد العائلة، وتعلم التحكم بحركة الطائرة الورقية أثناء تحليقها في الجو، فضلاً عن التعرف على سلوك الحيوانات في حديقة الحيوانات الأليفة المخصصة للأطفال من الساعة 4:00 – 8:00 مساء. كما سيتمكن الأطفال من الاستمتاع بجولات ركوب المهر (pony rides) طيلة فترة الفعالية.



«حدائق المنتزه»



تقدم «حدائق المنتزه» تجربة تسوق فريدة للعائلات من خلال استضافة فعاليات «سوق الربيع»، الذي يعرض منتجات متنوعة تشمل المجوهرات والسجاد والصابون المصنوع يدوياً وقطع الديكور المنزلي والأكسسوارات وإطارات الصور والشموع ونباتات الزينة، إلى جانب مجموعة من عربات الطعام التي تقدم قائمة متنوعة من المأكولات.



كما تستضيف الوجهة العائلية سلسلة من العروض الترفيهية المتجولة، التي تنظم يومياً من الساعة 6:00 وحتى 8:00 مساء وتقدمها فرقة سيرك «إكسترافاغانزا» المكونة من ستة أعضاء، حيث يطوفون في كل أرجاء الوجهة العائلية بأزيائهم الملونة لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال والزوار.



وتنظم «حدائق المنتزه» ورش عمل للأطفال، تضم العديد من الأنشطة الحرفية العملية يومياً من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساء، فضلاً عن توفير حديقة للحيوانات الأليفة، وأماكن لالتقاط الصور.



«شاطئ خورفكان»





ويستضيف «شاطئ خورفكان» موكباً من الفنانين، الذين سيتجولون في أرجاء الوجهة بعد ارتدائهم أزياء الورود والأزهار، فيما تقيم منطقة ألعاب الأطفال (صدف) العديد من ورش العمل للصغار من الساعة 5:00 إلى 8:00 من مساء كل سبت، كما يمكن للمشاركين في ورشة «فن القهوة وأوراق الشاي»، التي تبدأ في الساعة 5:00 مساء، تصميم شخصيات كرتونية وابتكار شخصيات أخرى باستخدام حبوب البن وأوراق الشاي.



وفي ورشة عمل «علبة الغداء»، التي تقام في الساعة 6:00 مساء والمخصصة للأطفال من الفئة العمرية 4 – 12 عاماً، سيتعلم المشاركون الصغار طريقة تحضير وجبات الغداء، فيما تهدف ورشة «حلوى الجيلي الهلامية»، التي تبدأ في الساعة 5:00 مساء إلى تعريف الأطفال على وصفات لتحضير حلوى الجيلي الهلامية بأشكال ونكهات مختلفة.



وتقام في منطقة ألعاب الأطفال ورشة عمل توعوية للأطفال، لتعريفهم بفوائد الخضراوات والفواكه وأهمية أساليب الحياة الصحية لبناء الجسم السليم التي تبدأ عند الساعة 6:00 مساء، كما تنظم (شروق) بالتعاون مع «نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية» معرضاً خاصاً يفتح أبوابه للجمهور يومياً من الساعة 4:00 - 8:00 مساء.



تجارب





وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «تماشياً مع التزامها بتقديم تجارب ذات جودة عالية لجميع الزوار والسياح والمقيمين في الشارقة والإمارات، تحرص (شروق) على تنظيم سلسلة من الأنشطة الترفيهية، خلال عطلة الربيع للأطفال والعائلات في بيئة آمنة، تضمن سلامة الجميع».



وطمأن القصير الجمهور بأن (شروق) تضع المحافظة على الصحة العامة خلال تنظيم هذه الفعاليات في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى الالتزام بعمليات التعقيم الشامل يومياً، وبأعلى معايير النظافة، مع تخصيص فرق عمل لضمان تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة في جميع الوجهات، فضلاً عن تعقيم كل مرافق الأطفال ومناطق اللعب مرة واحدة في كل ساعة.

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