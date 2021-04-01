«طيران أبوظبي» تتفاوض للاستحواذ على «فالكون»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «طيران أبوظبي» توقيعها خطاب نوايا مع «فالكون لخدمات الطيران» يهدف لدراسة إمكانية استحواذ الأولى على الأخيرة ضمن إطار خطة الشركة الاستراتيجية للتوسع وتعزيز الأصول والإيرادات.

وأضافت «طيران أبوظبي»، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الشركة في المراحل الأولى من التفاوض وإجراء دراسة تحقق تفصيلية مرضيّة للطرفين، وسيتم الإفصاح المفصل بعد التوصل لقرار نهائي بشأن الاستحواذ.

وأضافت أن هذا الاستحواذ يخضع لموافقة مجلس الإدارة بالإضافة إلى كل المتطلبات القانونية والتنظيمية والموافقات الأخرى، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد الأثر المالي بعد الانتهاء من المفاوضات والحصول على نتائج دراسة التحقق التفصيلية.

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