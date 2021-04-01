عودة النشاط إلى نوادي الأطفال بفنادق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إن المنشآت الفندقية في الإمارة ستستأنف عمل نوادي الأطفال التابعة لهم بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المحددة، والتقيد بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الدائرة، في رسالة لمديري فنادق أبوظبي أن هناك دليلاً بشأن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في نوادي الأطفال يتضمن 33 شرطاً من بينها الامتثال للتعميمات والإعلانات ذات الصلة من الدائرة بشأن ساعات العمل والقدرة الاستيعابية وعدد الأشخاص المسموح في المرافق. وحدد الدليل ضرورة تزويد الأهالي أو مرافقي الأطفال أو مقدم الرعاية بالتوجيهات حول الأمور الواجب اتباعها قبل إدخال أطفالهم إلى النادي.

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