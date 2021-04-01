810 آلاف زائر دولي إلى دبي خلال شهرين

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت دبي نحو 810.2 آلاف زائر دولي في أول شهرين من العام الحالي، بحسب أحدث إحصاءات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة». وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة في يناير وفبراير الماضيين مستحوذة على 27.3% من إجمالي الزوار بما يعادل 221 ألف زائر، تلتها روسيا 56 ألف زائر.

وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 34 ألف زائر، تلتها فرنسا 32 ألف زائر ثم مصر 28 ألف زائر، وباكستان 25 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع مع 22 ألف زائر، ثم كازاخستان في المركز الثامن بنحو 20 ألف زائر، فيما حلت أوكرانيا في المركز التاسع بـ19 ألف زائر، وأثيوبيا في المركز العاشر بنحو 17 ألف زائر. وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، أظهرت الإحصاءات، أن منطقة جنوبي آسيا استحوذت على 33% من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي، فيما استحوذت منطقتا غربي أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على نسبة 18% لكل منها، ثم منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا على حصة 10%، وبلغت حصة أفريقيا 9%، ومناطق دول مجلس التعاون الخليجي والأمريكتين ودول شمالي وجنوب شرقي آسيا حصة نسبتها 4% لكل منها.

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